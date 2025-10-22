दिवाली के बाद दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण, कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंचा, सांस लेना हुआ मुश्किल

नारी डेस्क: दिवाली की चमक के बाद दिल्ली की हवा फिर जहरीली हो गई है। सोमवार रात हुई भारी आतिशबाजी और धीमी हवाओं के कारण मंगलवार सुबह राजधानी का आसमान स्मॉग की मोटी परत से ढक गया। लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी जैसी दिक्कतें होने लगीं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, मंगलवार सुबह दिल्ली का औसत AQI 346 दर्ज किया गया जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। वहीं, वजीरपुर (AQI 423), द्वारका (417), अशोक विहार (404) और आनंद विहार (404) जैसे इलाकों में वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गई। कुल 34 से अधिक इलाके रेड जोन में हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, उद्योगों का धुआं (23.3%), वाहनों का उत्सर्जन (15.6%), और पटाखों का प्रदूषण इस स्थिति के बड़े कारण बने। हवा की धीमी रफ्तार के चलते प्रदूषक कण ऊपर नहीं जा पा रहे, जिससे जमीन पर स्मॉग की परत जम गई है।

मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए स्मॉग और हल्के कोहरे की चेतावनी दी है। दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हवा की रफ्तार कम रहेगी, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है।

हालांकि दिल्ली-NCR में GRAP-2 (Graded Response Action Plan) लागू है, लेकिन दिवाली की रात कई जगह बैन वाले पटाखे खुलेआम फोड़े गए। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ‘ग्रीन पटाखों’ की अनुमति दी थी, बावजूद इसके नियमों की अनदेखी से हवा बेहद जहरीली हो गई।

दिल्ली फिर से एक बार ‘गैस चैंबर’ में तब्दील होती नजर आ रही है, जहां सांस लेना दिन-प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है।