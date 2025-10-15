भूलकर भी ना करें पिंपल फोड़ने की गलती, नहीं तो डैमेज हो सकता है आपका ब्रेन!

नारी डेस्क: चेहरे पर पिंपल फोड़ना आम बात लगती है, लेकिन अगर आप नाक और मुंह के बीच की जगह यानी जिसे मेडिकल भाषा में “Triangle of Death” कहा जाता है, वहां ऐसा करते हैं तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है। प्लास्टिक सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार, इस एरिया में पिंपल फोड़ने से गंभीर संक्रमण (infection) हो सकता है, जो ब्रेन (दिमाग) तक पहुंच सकता है।



“Triangle of Death” क्या है?

चेहरे का यह त्रिकोणीय हिस्सा होता है:

ऊपरी हिस्सा: नाक के बीच का भाग (nose bridge से नीचे)

नीचे की सीमाएं: दोनों किनारों पर होंठों के कोने तक की लाइन

यानी नाक और ऊपरी होंठ के बीच का एरिया यही है “Triangle of Death” । यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस हिस्से से जुड़ी नसें सीधे दिमाग तक जाती हैं। अगर यहां संक्रमण फैलता है तो वह सीधे ब्रेन तक पहुंच सकता है।



क्यों कहा जाता है इसे खतरनाक?

इस एरिया की नसें (veins) सीधा दिमाग तक जुड़ी होती हैं, खासकर cavernous sinus नामक हिस्से से। अगर आप यहां पिंपल फोड़ते हैं और वहां से बैक्टीरिया अंदर चला जाता है, तो संक्रमण ब्लड में फैल सकता है (sepsis), ब्रेन में जा सकता है (brain abscess) और दौरे (seizures) या मौत तक का कारण बन सकता है।



क्या हो सकता है अगर यहां पिंपल फोड़ें?

-सूजन और लालिमा बढ़ना

-सिरदर्द और बुखार

-आंखों में सूजन या धुंधलापन

-मांसपेशियों में ऐंठन या seizures (fits)



डॉक्टर क्या सलाह देते हैं?

इस एरिया में पिंपल को कभी खुद से न फोड़ें। हल्का गुनगुना पानी और माइल्ड फेस वॉश इस्तेमाल करें। अगर पिंपल दर्दनाक है या सूज रहा है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें। डॉक्टर की सलाह पर ही एंटीबायोटिक क्रीम या दवा लगाएं। डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना है- चेहरे का Triangle of Death क्षेत्र शरीर के सबसे संवेदनशील हिस्सों में से एक है। यहां की नसों के जरिए संक्रमण सीधे ब्रेन तक पहुंच सकता है, इसलिए पिंपल फोड़ने से बचें।”