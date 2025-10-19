19 OCTSUNDAY2025 8:57:36 PM
धनतेरस पर टूटे शॉपिंग के सारे रिकॉर्ड, लोगों ने एक दिन में खर्च किए ₹1 लाख करोड़

  • Updated: 19 Oct, 2025 04:27 PM
धनतेरस पर टूटे शॉपिंग के सारे रिकॉर्ड, लोगों ने एक दिन में खर्च किए ₹1 लाख करोड़

नारी डेस्क: मौजूदा त्योहारों के मौसम में भारत में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री देखी जा रही है - चाहे वह ऑटोमोबाइल हो, सोना हो या इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरण । इस धनतेरस पर भारतीयों ने लगभग ₹1 लाख करोड़ की रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी की। सोने और चांदी की खरीदारी में सबसे आगे ₹60,000 करोड़ की खरीदारी हुई। रसोई के बर्तनों और बर्तनों की बिक्री ₹15,000 करोड़ रही, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स ने ₹10,000 करोड़ कमाए, और सजावट और पूजा के सामान ने त्योहारी खर्च में ₹3,000 करोड़ का और इजाफा किया।


सोने के सिक्कों की मांग सबसे ज्यादा

धनतेरस पर सोने और चांदी की बिक्री मूल्य में 25 प्रतिशत से अधिक बढ़ी, क्योंकि उपभोक्ताओं को आगे भी तेजी की उम्मीद है।  विश्लेषकों के अनुसार, त्योहारों का मौसम सोने की खरीदारी के लिए नए उत्साह को दर्शाता है। धनतेरस पर, अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद (जीजेसी) ने कीमतों में तेज गिरावट के बाद सोने और चांदी की खरीदारी में उछाल की सूचना दी। सोने के सिक्कों की मांग सबसे ज़्यादा है, और हॉलमार्क प्रमाणित हल्के आभूषणों का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। चांदी की वस्तुओं, खासकर सिक्कों और पूजा सामग्री की मांग पिछले साल की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत बढ़ी है।


वाहनों की भी हुई खूब  बिक्री

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी अमित कामत के अनुसार, इस साल धनतेरस और दिवाली की डिलीवरी शुभ मुहूर्त के अनुसार दो-तीन दिनों में होगी। उन्होंने कहा- "कुल मिलाकर मांग मज़बूत रही है और जीएसटी 2.0 सुधार ने इसे और सकारात्मक गति प्रदान की है। हमें इस अवधि के दौरान 25,000 से ज़्यादा वाहनों की डिलीवरी की उम्मीद है।" धनतेरस पर पूरे भारत में भारी खरीदारी देखी गई, और कुल व्यापार का अनुमान 1 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया, जो हाल के वर्षों में सबसे मज़बूत त्योहारी सीज़न में से एक है। सीएआईटी के अनुसार, अकेले सोने और चांदी की बिक्री 60,000 करोड़ रुपये से अधिक रही, जबकि दिल्ली के बाजारों में स्वदेशी उत्पादों की माँग बढ़ने से 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन दर्ज किया गया।
 

