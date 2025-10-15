हंसते- खेलते बस से अपने घर जा रहे लाेग जले जिंदा, DNA जांच से होगी उनकी पहचान

नारी डेस्क: राजस्‍थान का जैसलमेर मंगलवार को एक बेहद ही दर्दनाक हादसे का गवाह बना। जोधपुर जा रही एक निजी बस में आग लगने से 20 लोग जिंदा जल गए और 16 गंभीर रूप से झुलस गए। हंसते- खेलते अपने घरों को जा रहे लोगों का एक ही पल में सब बर्बाद हो गया। उन्हें क्या पता था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयंकर था।

पुलिस ने बताया कि 57 यात्रियों को लेकर बस अपराह्न करीब तीन बजे जैसलमेर से रवाना हुई थी। जैसलमेर-जोधपुर राजमार्ग पर बस के पिछले हिस्से से धुआं निकलने लगा। चालक ने बस को सड़क किनारे रोका। हालांकि कुछ ही पलों में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय निवासी और राहगीर मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में मदद की। सेना के जवान भी मदद के लिए आगे आए। पुलिस ने बताया कि गंभीर रूप से घायल 16 यात्रियों को जोधपुर के एक अस्पताल में रेफर किया गया है। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी।



पोकरण से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)के विधायक प्रताप पुरी ने 20 लोगों की मौत की पुष्टि की। उन्होंने कहा- ‘‘बस में 19 यात्रियों की मौत हो गई और एक ने जोधपुर ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया।'' डीएनए जांच के बाद मृतकों की पहचान होगी। जैसलमेर से रवाना होने के दस मिनट बाद ही बस में आग लग गई। जिला प्रशासन ने उन लोगों से अपील जारी की है जिनके परिवार के लोग बस में यात्रा कर रहे थे ताकि घटना में मारे गए लोगों की पहचान की जा सके। प्रशासन के अनुसार डीएनए मिलान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे।