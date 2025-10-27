27 OCTMONDAY2025 2:28:54 PM
पवित्र रिश्ता' फेम एक्ट्रेस के पिता का निधन, सड़क हादसे में गई जान, सोशल मीडिया पर साझा किया दुख

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 27 Oct, 2025 11:04 AM
 नारी डेस्क: टेलीविजन जगत की जानी-मानी एक्ट्रेस प्रार्थना बेहेरे को एक बड़ा झटका लगा है। उनके प्यारे पिता का दुखद सड़क हादसे में निधन हो गया है। यह दिल दहला देने वाली खबर एक्ट्रेस ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फैंस के साथ शेयर की। प्रार्थना ने अपने पिता की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए एक बहुत ही भावुक कैप्शन लिखा, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उनके फैंस और इंडस्ट्री के कलाकार उनके पोस्ट पर कमेंट करके उन्हें सांत्वना दे रहे हैं।

एक्ट्रेस ने पिता को दी यह भावुक श्रद्धांजलि

प्रार्थना ने अपने पिता की याद में लिखा, "कोई इंसान जाता है, फिर भी यादों में जिंदा रहता है, किसी की आंखों के आंसुओं में मुस्कुराता है। हर कली से फूल कहता है, जीने का नाम यही है।" उन्होंने आगे बताया कि उनके पिता का 14 अक्टूबर को एक सड़क हादसे में निधन हो गया। उन्होंने लिखा, "बाबा आपके जाने से जिंदगी थम सी गई है। आपका आत्मविश्वास हमें मजबूती देता है। आपने सिखाया कि खुशी हालातों में नहीं, सोच में होती है। आपकी ईमानदारी, सेवा और प्यार ने हमें इंसानियत का असली मतलब सिखाया।"

एक्ट्रेस ने आगे लिखा, "भले आज आप हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन आपकी आवाज और गाने हमेशा हिम्मत देते हैं। आपका अचानक जाना बहुत दर्दनाक है। हर पल आपकी कमी महसूस होती है। लेकिन मुझे यकीन है- आप हमेशा हमारे पास हैं। मैं वही करूंगी जिससे आपको गर्व हो और अपने काम से आपको श्रद्धांजलि दूंगी। आपकी मुस्कान हमेशा मेरे दिल में रहेगी। आई लव यू बाबा, हमेशा याद आओगे।"

प्रार्थना बेहेरे का करियर

प्रार्थना बेहेरे ने टेलीविजन के बहुत लोकप्रिय शो 'पवित्र रिश्ता' में 'वैशाली करंजकर' का किरदार निभाया था। उनके इस किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। इस शो के माध्यम से ही उन्हें घर-घर में पहचान मिली। बता दें कि इसी साल अगस्त में 'पवित्र रिश्ता' की एक और एक्ट्रेस प्रिया मराठे का भी कैंसर से निधन हो गया था, जिससे टेलीविजन इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई थी। प्रार्थना के पिता के निधन की खबर सुनकर उनके फैंस और इंडस्ट्री के लोग उनके साथ इस कठिन समय में खड़े हैं और उन्हें सांत्वना दे रहे हैं।
 

