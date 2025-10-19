19 OCTSUNDAY2025 8:57:28 PM
स्टेशन में एक समोसे के लिए यात्री का पकड़ लिया गला, 20 रुपए के बदले उतरवा दी 2000 की घड़ी

  Edited By vasudha,
  • Updated: 19 Oct, 2025 12:28 PM
स्टेशन में एक समोसे के लिए यात्री का पकड़ लिया गला, 20 रुपए के बदले उतरवा दी 2000 की घड़ी

नारी डेस्क:  पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर स्टेशन पर समोसे के एवज में एक यात्री से उसकी घड़ी ले लेने वाले वेंडर (विक्रेता) के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद रेलवे ने अब आरोपी वेंडर का लाइसेंस रद्द करने की तैयारी शुरू कर दी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेशन पर एक युवक समोसे खरीदने के लिए ऑनलाइन (यूटीआई) भुगतान का प्रयास करता है, जो विफल हो जाता है और इसी बीच ट्रेन भी चल पड़ती है। 

Shameful incident at Jabalpur , Railway Station

A passenger asked for samosas, PhonePe failed to pay, and the train started moving. Over this trivial matter, the samosa seller grabbed the passenger's collar, accused him of wasting time, and forced the money/samosa. The passenger… pic.twitter.com/Xr7ZwvEVY2

— Honest Cricket Lover (@Honest_Cric_fan) October 18, 2025


वीडियो में दिख रहा है कि युवक बगैर समोसे लिए जैसे ही ट्रेन की ओर जाने की कोशिश करता है, वेंडर उसका कॉलर पकड़ लेता है। मजबूरी में युवक हाथों से घड़ी उतार कर देने लगता है और वेंडर उसे रखकर कुछ समोसे उसे पकड़ा देता है। किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक यह घटना जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर पांच पर 17 अक्टूबर को शाम साढ़े पांच बजे हुई। 


जबलपुर डिविजनल रेलवे मैनेजर (डीआरएम) 'एक्स' पर किए गए इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा- "वेंडर की पहचान कर ली गई है तथा आरपीएफ ने मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। साथ ही लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई भी की जा रही है।" बाद में एक आधिकारिक बयान में कहा गया वेंडर ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि ऑनलाइन भुगतान न होने पर उसने यात्री के साथ दुर्व्यवहार किया लेकिन बाद में उसकी घड़ी उसे लौटा दी। बयान में कहा गया- "वेंडर ने उक्त यात्री से दुर्व्यवहार की बात स्वीकार की है, जिसके बाद रेल सुरक्षा बल जबलपुर ने रेल अधिनियम की धारा 145 के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है।" 
 

