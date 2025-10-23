23 OCTTHURSDAY2025 7:08:05 PM
चलती ट्रेन में जंभाई लेने से खिसक गया यात्री का जबड़ा, खुला का खुला रह गया मुंह

  • Updated: 23 Oct, 2025 11:32 AM
चलती ट्रेन में जंभाई लेने से खिसक गया यात्री का जबड़ा, खुला का खुला रह गया मुंह

नारी डेस्क:  जब आप बहुत थक जाते हैं या जब आप ऊब जाते हैं तो जंभाई आना स्वाभाविक है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि जम्हाई किसी की जान की दुश्मन भी बन सकती है। हाल ही में ऐसा कुछ देखने को मिला  केरल के पलक्कड़ जंक्शन में जहां 24 वर्षीय यात्री को जंभाई लेना काफी महंगा पड़ा गया। हालात यह हो गए कि उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा। 


जानकारी के अनुसार कन्याकुमारी-डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस में सफर कर रहे यात्री ने जब जंभाई ली तो  उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके जबड़े की हड्डी (Jaw Dislocation) अपनी जगह से खिसक गई जिससे वह दर्द से तड़प उठा। गनीमत यह रही कि स्टेशन पर  रेलवे डॉक्टर डॉ. जितिन पी.एस मौजूद थे जिन्होंने तुरंत मौके पर पहुंच कर यात्री का इलाज शुरू कर दिया। 


डॉक्टर ने सिर्फ तीन मिनट में यात्री का जबड़ा सही कर दिया। साउथर्न रेलवे ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने एक्स हैंडल @GMSRailway पर शेयर किया है। वीडियो में देखा गया कि यात्री किस तरह परेशान है  और कैसे डॉक्टर ने उसकी मदद की। वीडियो में देखा गया कि ठीक होने के बाद यात्री ने हाथ मिलाकर डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। 
 

