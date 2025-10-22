हादसे का शिकार होते- होते बची देश की राष्ट्रपति, हेलिकॉप्टर के लैंड होते ही धंसा हेलिपैड

नारी डेस्क: केरल के प्रमदम स्टेडियम में हेलीपैड टरमैक का एक हिस्सा बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर सबरीमाला मंदिर की यात्रा के दौरान उतरते समय धंस गया। मौके पर मौजूद अधिकारियों के अनुसार, हेलिकॉप्टर के उतरने के कुछ ही क्षणों बाद हेलीपैड की सतह आंशिक रूप से धंस गई। पुलिस और अग्निशमन विभाग के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और विमान को हाथ से धकेला।



राष्ट्रपति अपनी चार दिवसीय आधिकारिक केरल यात्रा के तहत सबरीमाला मंदिर में पूजा-अर्चना करने जा रही थीं। यह यात्रा 21 अक्टूबर से शुरू होकर 24 अक्टूबर को समाप्त होगी। राष्ट्रपति मुर्मू मंगलवार को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर पहुंचीं। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले एवं मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने उनका स्वागत किया।



एक विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रपति 22 अक्टूबर को सबरीमाला मंदिर में दर्शन और आरती करेंगी। 23 अक्टूबर को वह तिरुवनंतपुरम के राजभवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण करेंगी। 24 अक्टूबर को, राष्ट्रपति मुर्मू एर्नाकुलम के सेंट टेरेसा कॉलेज के शताब्दी समारोह में भाग लेंगी।