19 OCTSUNDAY2025 8:57:21 PM
Nari

दिवाली से पहले गूंजी किलकारी, परिणीति चोपड़ा ने दिया अपने पहले बच्चे को जन्म

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 19 Oct, 2025 04:32 PM
दिवाली से पहले गूंजी किलकारी, परिणीति चोपड़ा ने दिया अपने पहले बच्चे को जन्म

नारी डेस्क: दिवाली से पहले गुड न्यूज मिल गई। बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा मां बन गई है, उन्होंने बेटे को जन्म दिया है। कपल ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये गुड न्यूज शेयर की। परिणीति चोपड़ा को दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। खबरों के अनुसार, अभिनेत्री के राजनेता पति राघव चड्ढा मां और बच्चे की देखभाल के लिए उनके साथ हैं। 'अमर सिंह चमकीला' की अभिनेत्री कथित तौर पर प्रसव से पहले राष्ट्रीय राजधानी में शिफ्ट हो गई थी। 
PunjabKesari

महीनों की अटकलों के बाद, परिणीति  ने कुछ दिन पहले ही अपने पति राघव चड्ढा के साथ गर्भावस्था की घोषणा की थी। इस जोड़े ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट के ज़रिए यह खुशखबरी साझा की, जिसमें एक प्लेट पर नन्हे-मुन्ने पैरों की पेंटिंग थी, जिसका कैप्शन था, "हमारा छोटा सा ब्रह्मांड अपने रास्ते पर है... असीम आशीर्वाद।"

PunjabKesari
कपल के लिए यह खुशखबरी उदयपुर में शादी के बंधन में बंधने के 2 साल से भी ज़्यादा समय बाद आई है। परिणीति और राघव ने 24 सितंबर, 2023 को राजस्थान के उदयपुर में एक निजी लेकिन भव्य समारोह में शादी की शपथ ली। इस शादी में बॉलीवुड के आकर्षण के साथ-साथ राजनीतिक शान का भी मिश्रण था, जिसमें करीबी परिवार, दोस्त और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं।
 

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it