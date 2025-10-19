दिवाली से पहले गूंजी किलकारी, परिणीति चोपड़ा ने दिया अपने पहले बच्चे को जन्म

नारी डेस्क: दिवाली से पहले गुड न्यूज मिल गई। बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा मां बन गई है, उन्होंने बेटे को जन्म दिया है। कपल ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये गुड न्यूज शेयर की। परिणीति चोपड़ा को दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। खबरों के अनुसार, अभिनेत्री के राजनेता पति राघव चड्ढा मां और बच्चे की देखभाल के लिए उनके साथ हैं। 'अमर सिंह चमकीला' की अभिनेत्री कथित तौर पर प्रसव से पहले राष्ट्रीय राजधानी में शिफ्ट हो गई थी।



महीनों की अटकलों के बाद, परिणीति ने कुछ दिन पहले ही अपने पति राघव चड्ढा के साथ गर्भावस्था की घोषणा की थी। इस जोड़े ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट के ज़रिए यह खुशखबरी साझा की, जिसमें एक प्लेट पर नन्हे-मुन्ने पैरों की पेंटिंग थी, जिसका कैप्शन था, "हमारा छोटा सा ब्रह्मांड अपने रास्ते पर है... असीम आशीर्वाद।"



कपल के लिए यह खुशखबरी उदयपुर में शादी के बंधन में बंधने के 2 साल से भी ज़्यादा समय बाद आई है। परिणीति और राघव ने 24 सितंबर, 2023 को राजस्थान के उदयपुर में एक निजी लेकिन भव्य समारोह में शादी की शपथ ली। इस शादी में बॉलीवुड के आकर्षण के साथ-साथ राजनीतिक शान का भी मिश्रण था, जिसमें करीबी परिवार, दोस्त और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं।

