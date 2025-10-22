भाई दूज 2025: भूल-चूक से बचें,भाई दूज पर न करें ये 5 गलतियां!

नारी डेस्क: भाई दूज, भाई-बहन के रिश्ते को समर्पित एक विशेष पर्व है, जो हर साल दीपावली के बाद मनाया जाता है। इस वर्ष, भाई दूज 3 नवंबर 2024 को मनाया जा रहा है। यह दिन भाई के लिए बहन की प्रार्थना और भाई की रक्षा के वचन का प्रतीक है।

पौराणिक कथा

भाई दूज (Bhaiya Dooj) दीपावली के दो दिन बाद मनाया जाने वाला पवित्र भाई-बहन का त्योहार है। इसे भ्रातृ द्वितीया या यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी आयु, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देता है।

भाई दूज की मुख्य कथा यमराज और यमुना की कथा

बहुत समय पहले सूर्य देव की पत्नी छाया देवी के दो संतान हुए यमराज (मृत्यु के देवता) यमुना (पवित्र नदी) यमुना अपने भाई यमराज से बहुत प्रेम करती थीं और बार-बार उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करती थीं, परंतु यमराज अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे और कभी नहीं जा पाते। एक दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज ने सोचा “आज मैं अपनी बहन के घर अवश्य जाऊंगा।” जब यमराज यमुना के घर पहुँचे, तो यमुना ने अपने भाई का बड़े आदर और प्रेम से स्वागत किया। उन्होंने स्नान कराया, तिलक लगाया, आरती उतारी और स्वादिष्ट भोजन (भोजन, मिठाई, फल आदि) परोसे। यमराज अपनी बहन के स्नेह से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा “बहन, आज तुम जो भी वर मांगोगी, मैं अवश्य दूंगा।” यमुना ने कहा “भैया, आप रोज़ तो नहीं आ सकते, लेकिन हर वर्ष इस दिन जब भी कोई बहन अपने भाई का तिलक करे और उसकी मंगल कामना करे, तो उस भाई की आयु लंबी हो, उसे यमलोक का भय न रहे।” यमराज ने बहन की यह बात स्वीकार कर ली और आशीर्वाद दिया कि “जो भी भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक कराएगा, वह दीर्घायु और सुखी रहेगा।” तब से ही यह दिन भाई दूज के रूप में मनाया जाने लगा।

तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त भाई दूज 2025: तिथि, मुहूर्त और महत्व

हिंदू पंचांग के अनुसार, भाई दूज का पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष भाई दूज 2025 का पावन त्योहार 23 अक्टूबर (गुरुवार) को मनाया जाएगा।

शुभ तिथि :कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि की शुरुआत 22 अक्टूबर 2025 को रात 8 बजकर 16 मिनट से होगी और यह तिथि 23 अक्टूबर 2025 को रात 10 बजकर 46 मिनट तक रहेगी।

तिलक का शुभ मुहूर्त

भाई दूज पर बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। इस वर्ष तिलक का शुभ मुहूर्त 23 अक्टूबर को दोपहर 1 बजकर 13 मिनट से 3 बजकर 28 मिनट तक रहेगा। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाइयों का आरती कर तिलक लगाती हैं, उन्हें मिठाई खिलाती हैं और दीर्घायु का आशीर्वाद देती हैं। भाई भी इस अवसर पर अपनी बहन को उपहार देकर उसके प्रति स्नेह और आभार प्रकट करते हैं।

किन गलतियों से बचें

भाई दूज के दिन कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहां कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए-

उपवास का महत्व

तिलक से पहले बहनों को उपवास रखना चाहिए। यह न केवल भाई के लिए प्रेम और सम्मान का प्रतीक है, बल्कि इससे परिवार में सुख और समृद्धि का भी संचार होता है। उपवास रखने से इस दिन की पवित्रता और बढ़ जाती है।

ईमानदारी का महत्व

भाई को बहन से झूठ बोलने से बचना चाहिए। भाई-बहन के रिश्ते में विश्वास सबसे अहम होता है। झूठ बोलने से रिश्ते में दरार आ सकती है, इसलिए ईमानदारी बनाए रखें।

सही दिशा का ध्यान

तिलक के लिए सही दिशा का ध्यान रखें। भाई के तिलक के लिए उत्तर या उत्तर-पश्चिम की दिशा होनी चाहिए और बहन का मुख उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा में होना चाहिए। सही दिशा में तिलक करने से शुभता और सकारात्मकता बनी रहती है।

पवित्र आहार का सेवन

मांसाहार और नशीले पदार्थों से दूर रहें। यह पर्व पवित्रता का प्रतीक है, और इन चीजों के सेवन से त्यौहार की पवित्रता भंग हो सकती है। इस दिन केवल शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए।

वस्त्रों का चयन

काले रंग के वस्त्र पहनने से बचें, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। भाई दूज के दिन हल्के और शुभ रंगों के कपड़े पहनें, जैसे सफेद, पीला या हरा, जो सकारात्मकता और खुशी का प्रतीक हैं।

इन बातों का ध्यान रखकर आप भाई दूज के इस पर्व को और भी विशेष बना सकते हैं, और अपने रिश्ते को और भी मजबूत कर सकते हैं।

