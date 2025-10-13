15 OCTWEDNESDAY2025 2:22:55 PM
सिर्फ फेफड़े नहीं, शुक्राणु भी कमजोर कर रहा है कोविड-19 – नई पीढ़ी के लिए बढ़ सकता है खतरा

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 13 Oct, 2025 02:26 PM
सिर्फ फेफड़े नहीं, शुक्राणु भी कमजोर कर रहा है कोविड-19 – नई पीढ़ी के लिए बढ़ सकता है खतरा

नारी डेस्क: नई रिसर्च से पता चला है कि COVID-19 सिर्फ संक्रमित व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उसके शुक्राणु और अगली पीढ़ी के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य और व्यवहार पर भी असर डाल सकता है। वैज्ञानिकों ने चूहों पर अध्ययन किया। नर चूहों को SARS-CoV-2 से संक्रमित किया गया और फिर ठीक होने के बाद उन्हें स्वस्थ मादा चूहों के साथ प्रजनन कराया गया।

संक्रमित नर चूहों से पैदा हुई संतानों में चिंता और तनाव से जुड़ा व्यवहार अधिक देखा गया। खासतौर पर मादा संतानों में तनाव से जुड़े जीन प्रभावित हुए। दिमाग के हिप्पोकैम्पस में जीन की एक्टिविटी में बदलाव आया, जो मूड और इमोशन्स को नियंत्रित करता है।

 यह असर कैसे होता है?

COVID-19 संक्रमण पुरुषों के शुक्राणु में RNA बदल देता है, खासकर नॉन-कोडिंग RNA, जो सीधे प्रोटीन नहीं बनाते, लेकिन जीन को ऑन या ऑफ करने में मदद करते हैं। कौन सा जीन सक्रिय होगा और कौन सा नहीं, यह तय होता है। अगर शुक्राणु में RNA बदल गया, तो अगली पीढ़ी के दिमाग और व्यवहार पर असर पड़ सकता है। वैज्ञानिक इसे एपिजेनेटिक बदलाव कहते हैं।

अमेरिका में तेजी से फैल रहा कोरोना का नया स्ट्रेन, क्या भारत में भी होगा इसका असर?

 इंसानों के लिए इसका मतलब

अगली स्टेप यह है कि COVID-19 से ठीक हुए पुरुषों के शुक्राणु की जांच की जाए। यह देखा जाएगा कि उनके बच्चों में मानसिक या व्यवहारिक बदलाव हैं या नहीं। अगर इंसानों में भी यही प्रक्रिया होती है, तो लाखों परिवारों पर असर पड़ सकता है। COVID-19 अब केवल एक सांस संबंधी बीमारी नहीं रह गई है। यह मानव प्रजनन और अगली पीढ़ियों के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है।

 

 

