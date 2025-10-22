दिवाली की रात अपार्टमेंट में लगी भीषण आग: 2 जिंदा जले 6 की मौत और 10 से अधिक घायल

नारी डेस्क: दिवाली की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब सोमवार रात वाशी और कामोठे के दो अलग-अलग अपार्टमेंट्स में भीषण आग लग गई। इन हादसों में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। मंडल अग्निशमन अधिकारी पुरुषोत्तम जाधव के अनुसार, वाशी सेक्टर 14 के एमजी कॉम्प्लेक्स स्थित रहेजा टावर की 10वीं मंजिल पर देर रात 12:40 बजे आग लगी। देखते ही देखते लपटें 11वीं और 12वीं मंजिल तक फैल गईं। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई जिनमें 84 वर्षीय महिला, 6 साल की बच्ची और उसके माता-पिता शामिल हैं। दमकल विभाग ने वाशी, नेरुल, कोपरखैराने और ऐरोली से फायर ब्रिगेड भेजी और करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

10 से अधिक लोगों को बचाया गया, जिनमें कई को धुएं से घुटन और जलन की शिकायत के चलते अस्पताल ले जाया गया है।

कामोठे में मां-बेटी की दर्दनाक मौत

दूसरी घटना कामोठे सेक्टर 36 की अंबे श्रद्धा सहकारी सोसायटी की है, जहां सोमवार रात लगभग 9 बजे एक फ्लैट में आग भड़क उठी। आग इतनी तेजी से फैली कि मां और बेटी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। खारघर अग्निशमन अधिकारी प्रवीण बोडखे ने बताया कि आग एलपीजी सिलेंडर में गैस रिसाव के कारण लगी थी। सिलेंडर फटने से विस्फोट हुआ और आसपास के फ्लैट को भी नुकसान पहुंचा। सौभाग्य से दो अन्य सिलेंडर समय रहते सुरक्षित निकाल लिए गए।

नवी मुंबईतील वाशी येथील एमजी कॉम्प्लेक्समध्ये आग; ४ जणांचा मृत्यू, १० जखमी



दमकल की त्वरित कार्रवाई, लेकिन हालात भयावह

दोनों घटनाओं के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। कई लोग घरों से बाहर निकल आए। फायर ब्रिगेड की 6 से अधिक गाड़ियां और एम्बुलेंस मौके पर पहुंचीं। स्थानीय प्रशासन ने आग की वजहों की जांच के आदेश दिए हैं और अग्नि सुरक्षा नियमों की समीक्षा करने की बात कही है।

दिवाली पर सुरक्षा की बड़ी चूक

दिवाली के दौरान शहर में लगातार आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, त्योहार के समय इलेक्ट्रिक डेकोरेशन, आतिशबाजी और गैस सिलेंडर लीक जैसी लापरवाहियां इन हादसों की बड़ी वजह बनती हैं। मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए प्रशासन ने कहा “यह एक बेहद दर्दनाक घटना है, और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”