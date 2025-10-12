15 OCTWEDNESDAY2025 2:22:26 PM
Nari

फिर शोक में डूबी Music Industry – एक और फेमस सिंगर ने कहा दुनिया को अलविदा

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 12 Oct, 2025 01:56 PM
फिर शोक में डूबी Music Industry – एक और फेमस सिंगर ने कहा दुनिया को अलविदा

 नारी डेस्क: पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री इस वक्त गहरे शोक में डूबी हुई है। स्टार सिंगर राजवीर जवंदा की असमय मौत के सदमे से उबरने से पहले ही एक और दर्दनाक खबर ने सबको झकझोर दिया है। पंजाब के प्रसिद्ध लोक गायक गुरमीत मान (Gurmeet Maan) का निधन हो गया है। उनकी दमदार आवाज़ और लोक संगीत से जुड़ी रचनाओं ने लाखों दिलों को छुआ था। उनके चाहने वाले अब भी इस खबर को सुनकर यक़ीन नहीं कर पा रहे हैं।

बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे गुरमीत मान

गुरमीत मान सिर्फ एक गायक नहीं, बल्कि बहुआयामी प्रतिभा के धनी कलाकार थे। उन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपना अलग मुकाम बनाया और साथ ही पंजाब पुलिस में अधिकारी के तौर पर भी लंबे समय तक सेवाएं दीं। वह एक उत्कृष्ट गायक, अभिनेता और कॉमेडी कलाकार के रूप में भी जाने जाते थे। उनके गाने पंजाब की मिट्टी की खुशबू से भरे होते थे। उनके सबसे प्रसिद्ध गीतों में ‘बोलियां’, ‘बोली मैं पवन’ और ‘काके दियां पुरहियां’ शामिल हैं, जो आज भी पंजाबी संगीत प्रेमियों की प्लेलिस्ट का हिस्सा हैं। गुरमीत मान ने अपने गीतों में पंजाबी लोक संस्कृति और ग्रामीण जीवन की सादगी को बेहद खूबसूरती से पेश किया था, जिससे वे दर्शकों के दिलों में बस गए।

PunjabKesari

 पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार

परिवार के अनुसार, गुरमीत मान का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव हरदोवाल (जिला गुरदासपुर) में किया गया। मूल रूप से वे इसी गांव के रहने वाले थे, हालांकि वे पिछले कुछ समय से रोपड़ की गिल्को कॉलोनी में निवास कर रहे थे।जैसे ही उनके निधन की खबर फैली, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। स्थानीय लोग और संगीत प्रेमी उनके निवास स्थान के बाहर इकट्ठा हुए और सोशल मीडिया पर उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी।

 इंडस्ट्री को लगातार दूसरा बड़ा झटका

पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए यह एक हफ्ते के भीतर दूसरा बड़ा नुकसान है। कुछ ही दिन पहले, 8 अक्टूबर 2025 को युवा स्टार सिंगर राजवीर जवंदा की सड़क दुर्घटना के बाद मौत हो गई थी। अब गुरमीत मान के निधन ने इंडस्ट्री को फिर से गहरे शोक और सदमे में डाल दिया है। साथी कलाकारों और प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर लिखा  “पहले राजवीर, अब गुरमीत मान... पंजाबी संगीत ने अपने दो अनमोल सितारे खो दिए।” “उनकी आवाज़ हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेगी।”

 संगीत जगत में शोक की लहर

गुरमीत मान के निधन पर पंजाबी सिंगर्स और एक्टर्स ने शोक व्यक्त किया है। कई कलाकारों ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि “गुरमीत मान जैसे लोक कलाकार सदियों में एक बार पैदा होते हैं। उन्होंने पंजाब की संस्कृति को जिंदा रखने में बड़ी भूमिका निभाई।” उनके प्रशंसकों के लिए यह सिर्फ एक गायक का नहीं, बल्कि एक युग का अंत है।

 गुरमीत मान भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़ और उनके गीत पंजाब की माटी और लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे।  

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it