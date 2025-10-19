19 OCTSUNDAY2025 8:57:08 PM
Nari

पटाखा बाजार में लगी भीषण आग, 60 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक, कई दुकानदार झुलसे

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 19 Oct, 2025 04:45 PM
पटाखा बाजार में लगी भीषण आग, 60 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक, कई दुकानदार झुलसे

नारी डेस्क: दिवाली से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में बड़ा हादसा हो गया। रविवार दोपहर महात्मा गांधी परास्नातक महाविद्यालय परिसर में लगे अस्थायी पटाखा बाजार में अचानक भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते 60 से अधिक दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। पटाखों के धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा और मौके पर भगदड़ मच गई।

धमाकों के बीच बाजार में मचा हड़कंप

दोपहर करीब 2 बजे के आसपास अचानक एक दुकान से धुआं उठता दिखाई दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले किसी ने सोचा शायद पटाखे फूटे हैं, लेकिन कुछ ही देर में तेज धमाकों के साथ आग एक दुकान से दूसरी दुकान तक फैलने लगी। पटाखों के फटने से आवाजें इतनी तेज थीं कि आसपास के इलाकों में भय और दहशत का माहौल बन गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।

दमकल विभाग ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने तुरंत कॉलेज परिसर को खाली कराया और फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग बुझाने का काम शुरू किया। तेज हवा और लगातार फूटते पटाखों की वजह से आग पर काबू पाने में करीब तीन घंटे का समय लगा। आग इतनी भयंकर थी कि आसमान में धुएं का काला गुबार छा गया और कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था।

 60 से अधिक दुकानें राख, कई वाहन भी जले

अधिकारियों ने बताया कि आग की चपेट में आने से करीब 60 से अधिक पटाखों की दुकानें जलकर राख हो गईं। इसके अलावा कई दुपहिया वाहन भी आग में जल गए। कई दुकानदार और ग्राहक झुलस गए जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने घायलों को निकालने में मदद की।

हर साल लगता है पटाखा बाजार

जानकारी के मुताबिक, दिवाली से पहले हर साल एमजी कॉलेज परिसर के पास अस्थायी पटाखा बाजार लगाया जाता है, जहां सैकड़ों व्यापारी पटाखों की अस्थायी दुकानें लगाते हैं। इस साल भी प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अचानक लगी आग ने सभी तैयारियों की पोल खोल दी।स्थानीय लोगों का कहना है कि बाजार में अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से आग तेजी से फैली।

  जांच में जुटा प्रशासन, अपील की गई शांति बनाए रखने की

फतेहपुर पुलिस और दमकल विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है, हालांकि शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और त्योहार के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करें।

दिवाली से पहले हादसे ने छोड़ी टीस

इस दर्दनाक हादसे ने दिवाली की खुशियों पर स्याही फेर दी है। जिन दुकानदारों की मेहनत और पूंजी पटाखों के साथ जलकर राख हो गई, वे अब अपने नुकसान की भरपाई को लेकर चिंतित हैं। स्थानीय प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि घायलों का इलाज कराया जा रहा है और पीड़ित दुकानदारों को मदद दी जाएगी।

  
  
 
 

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it