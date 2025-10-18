18 OCTSATURDAY2025 11:14:53 PM
धूं-धूंकर जले दिल्ली के हाईटेक फ्लैट्स, रोते हुए शख्स बोला- बेटी की शादी के लिए रखे गहने- कपड़े सब जल गए्

  • Updated: 18 Oct, 2025 05:51 PM
धूं-धूंकर जले दिल्ली के हाईटेक फ्लैट्स, रोते हुए शख्स बोला- बेटी की शादी के लिए रखे गहने- कपड़े सब जल गए्

नारी डेस्क:   दिल्ली के ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में भीषण आग लगने के बाद  एक व्यथित निवासी ने बताया कि उनकी पत्नी और बच्चे झुलस गए हैं और उनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने यह भी अफसोस जताया कि घटना के समय उनकी बेटी की शादी के लिए लाए गए आभूषण अंदर ही थे और इस आग ने उनका सब कुछ बार्बद कर दिया।  

अपार्टमेंट परिसर के निवासी विनोद ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए कहा- "मेरा कुत्ता अंदर फंस गया था। मेरी बेटी की शादी कुछ ही महीनों में होने वाली है, और हमने जो भी गहने, सोना और कपड़े खरीदे थे, वे भी अंदर हैं।"  उन्होंने आगे कहा- "वे अस्पताल में हैं। हमें नहीं पता कि आग कैसे लगी। मेरा घर तीसरी मंजिल पर है।"  ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट, नई दिल्ली में डॉ. बिशंभर दास मार्ग पर स्थित राज्यसभा सांसदों का एक आवासीय परिसर है।

 शनिवार दोपहर दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सामने स्थित एक अपार्टमेंट परिसर में भीषण आग लग गई। इस अपार्टमेंट परिसर में कई लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के आवास हैं। कुछ निवासियों ने दावा किया है कि इस घटना में कुछ बच्चे घायल हुए हैं और उन्हें आरएमएल अस्पताल ले जाया गया है। इस अपार्टमेंट का उद्घाटन 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और इसमें कई लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के आवास हैं। अपार्टमेंट के दृश्यों में दूर से आसमान में घना, काला धुआं उठता दिखाई दे रहा है, जिसने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया और आसपास के इलाके में एक गहरी धुंध छा गई।
 

