मनीषा रानी ने समंदर किनारे मनाई छठ पूजा, नई नवेली दुल्हन की तरह सजीं, फैंस बोले  “अप्सरा लग रही हो!

नारी डेस्क: ‘बिग बॉस ओटीटी सीजन 2’ और ‘झलक दिखला जा’ से पॉपुलर हुईं एक्ट्रेस मनीषा रानी ने इस साल भी पूरे श्रद्धा और उमंग के साथ छठ पूजा मनाई। मनीषा ने मुंबई के समंदर किनारे से पूजा की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैंस उन पर खूब प्यार लुटा रहे हैं।

सुहागन के रूप में दिखीं मनीषा रानी

मनीषा रानी ने अपनी 6 तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं, जिनमें वह एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह नजर आ रही हैं। उन्होंने लाल-बनारसी साड़ी, मांग टीका, झुमके, लाल चूड़ियाँ और नाक से माथे तक सिंदूर लगाया हुआ है। उनके हाथों में आलता और मेहंदी भी सजी है। तस्वीरों में मनीषा कभी सूर्य देव को अर्घ्य देती दिख रही हैं, तो कभी हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही हैं।

मनीषा बोलीं – “ये त्योहार नहीं, इमोशन है”

तस्वीरों के साथ मनीषा ने कैप्शन में लिखा

“ये त्योहार नहीं, इमोशन है… हम बिहारियों के लिए। जय छठी मैया।” उनकी इस पोस्ट पर लोगों के ढेरों कमेंट्स आ रहे हैं। किसी ने लिखा – “आप तो लग रही हैं जैसे अप्सरा धरती पर उतर आई हो।” एक फैन ने पूछा “इस बार बिहार नहीं जा रही मनीषा जी?” वहीं किसी ने कहा – “बहुत प्यारी लग रही हो, एकदम सावित्री जैसी।”

पिछले साल भी मनाई थी छठ पूजा

मनीषा रानी ने 2024 में भी छठ पूजा की तस्वीरें शेयर की थीं। उस समय भी उन्होंने सुहागन वाला लुक अपनाया था और हाथ में सूप लेकर अर्घ्य दिया था। उनकी पिछली पोस्ट की तरह इस बार की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं।

बिहार की परंपरा, मुंबई में भी उतनी ही श्रद्धा से

हालांकि मनीषा इस बार मुंबई में ही समंदर किनारे छठ मना रही हैं, लेकिन उनके चेहरे की श्रद्धा और खुशी साफ झलक रही है। फैंस भी कह रहे हैं कि चाहे वो कहीं भी रहें, मनीषा अपने बिहार की संस्कृति और त्योहारों को दिल से निभाती हैं।

