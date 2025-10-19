19 OCTSUNDAY2025 11:05:19 AM
बड़ा सड़क हादसा: पलटी तेज रफ्तार बस, दो बच्चियों की मौत, 28 यात्री घायल

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 19 Oct, 2025 10:09 AM
बड़ा सड़क हादसा: पलटी तेज रफ्तार बस, दो बच्चियों की मौत, 28 यात्री घायल

 नारी डेस्क: राजस्थान के पाली जिले में शनिवार को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। निबेहेड़ा से जैसलमेर जा रही एक यात्री बस रोहट थाना क्षेत्र के खारड़ा गांव के पास अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही दो मासूम बच्चियों की मौत हो गई, जबकि 28 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 10 यात्रियों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है।

 तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस में करीब 50 सवारियां थीं, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। बताया जा रहा है कि खारड़ा गांव के पास एक तीखे मोड़ पर बस चालक ने तेज रफ्तार के कारण नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते बस पलट गई। हादसे के बाद बस के अंदर चीख-पुकार मच गई, स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकाला। हादसे में जान गंवाने वाली दोनों बच्चियों की उम्र 8 और 10 वर्ष बताई जा रही है।

बस की खराब स्थिति और चालक की लापरवाही आई सामने

घटना की जानकारी मिलते ही रोहट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बस की स्थिति खराब थी और चालक लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर बस जब्त कर ली है। पाली के एसपी आदर्श सिद्दू और एडीएम बजरंगसिंह ने बांगड़ अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल लिया। एसपी सिद्दू ने कहा  “हम इस दुखद हादसे की गहन जांच कर रहे हैं, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

  यात्री गंभीर, अस्पताल में मचा अफरा-तफरी

बांगड़ अस्पताल में बड़ी संख्या में घायलों के पहुंचने के बाद प्रशासन ने अतिरिक्त डॉक्टरों और नर्सों को तैनात किया। सूत्रों के अनुसार, 10 यात्रियों की हालत गंभीर है और उन्हें आईसीयू वार्ड में रखा गया है। एक घायल यात्री ने बताया — “बस बहुत तेज गति से चल रही थी, अचानक मोड़ पर झटका लगा और कुछ ही सेकंड में बस पलट गई।”

  सड़क सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

पाली का यह हादसा एक बार फिर ग्रामीण सड़कों की स्थिति और बसों की तकनीकी जांच पर सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर सड़क संकरी है और संकेतक (साइन बोर्ड) भी नहीं हैं, जिससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है। जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सड़क की मरम्मत और यातायात सुरक्षा उपायों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी।

यह हादसा एक चेतावनी है कि लापरवाही, तेज गति और खराब वाहनों का मेल किसी भी पल जिंदगी छीन सकता है। सड़क पर जिम्मेदारी से ड्राइव करें  क्योंकि एक पल की गलती कई परिवारों का जीवन बदल सकती है।  

