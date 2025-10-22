23 OCTTHURSDAY2025 1:27:18 AM
"मुसलमानों की तरह न बनो..."  जावेद अख्तर की इस बात से बुरी तरह भड़के Lucky Ali

नारी डेस्क: दिग्गज कलाकार जावेद अख्तर और लकी अली के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। लकी अली ने हाल ही में अपने एक्सपर एक पोस्ट शेयर कर दिग्गज पटकथा लेखक पर कटाक्ष किया। यह मुद्दा तब उठा जब जावेद अख्तर का एक हालिया क्लिप फिर से सामने आया जिसमें वह देश के हिंदू समुदाय से मुस्लिम समुदाय की तरह कट्टरपंथी न बनने की अपील करते दिखाई दे रहे हैं। जावेद एक नास्तिक के रूप में जाने जाते हैं और लगातार उन पारंपरिक प्रथाओं की आलोचना करते हैं, चाहे उनकी आस्था किसी भी धर्म की हो, जो समाज को नुकसान पहुंचाती हैं। वह आलोचनात्मक सोच और समाज को बेहतर और प्रगतिशील बनाने वाली प्रथाओं को अपनाने की वकालत करते हैं। हालांकि, उनकी हालिया टिप्पणियों से समाज के दोनों वर्गों के लोग नाराज़ दिख रहे हैं।

हाल ही में फिर से सामने आए क्लिप में जावेद को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "'शोले' में एक सीन था जहां धर्मेंद्र शिव जी की मूर्ति के पीछे छिपकर बोलते हैं और हेमा मालिनी (सोचती हैं) कि शिव जी उनसे बात कर रहे हैं। क्या आज भी वैसा सीन हो सकता है? नहीं, मैं आज ऐसा कोई सीन नहीं लिखूंगा। क्या 1975 में (जब शोले रिलीज़ हुई थी) कोई हिंदू नहीं थे? क्या कोई धार्मिक लोग नहीं थे? थे। असल में, मैं ऑन रिकॉर्ड हूं, मैं यह यहां नहीं कह रहा हूं। राजू हिरानी और मैं पुणे में एक बड़े दर्शक वर्ग के सामने थे और मैंने कहा, 'मुसलमानों की तरह मत बनो। उन्हें अपने जैसा बनाओ। तुम मुसलमानों की तरह बन रहे हो।' यह एक त्रासदी है।"


क्लिप और घटना की वैधता का तुरंत पता नहीं चल सका, लेकिन लकी अली ने क्लिप से जावेद अख्तर के उस कथन पर प्रतिक्रिया दी जिसमें जावेद अख्तर ने हिंदुओं से मुसलमानों की तरह न बनने के लिए कहा था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, गायक ने लिखा- "जावेद अख्तर जैसे मत बनो, कभी भी मौलिक और बदसूरत मत बनो।" हालांकि, जावेद के लिए इस तरह की तीखी आलोचना और खंडन कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वह अक्सर समाज के विभिन्न वर्गों के संरक्षणवादियों और कभी-कभी संदीप रेड्डी वांगा जैसे फिल्म निर्माताओं के निशाने पर आ जाते हैं।
 

