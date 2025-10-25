इन 3 राशि वालों का Golden Time  शुरू, छठी मइया की खूब बरसेगी कृपा

नारी डेस्क: छठ पूजा से ठीक पहले सूर्य के राहु के नक्षत्र में गोचर को ज्योतिष शास्त्र में एक अति महत्वपूर्ण खगोलीय घटना माना जा रहा है। इस समय सूर्य देव का राहु नक्षत्र में प्रवेश कुछ राशियों के लिए अद्भुत सौभाग्यलेकर आने वाला है। आइए जानते हैं किन 3 राशियों की किस्मत इस गोचर से चमक उठेगी ।





क्या है राहु नक्षत्र में सूर्य का गोचर?

सूर्य ग्रह का यह नक्षत्र परिवर्तन 24 अक्टूबर दिन शुक्रवार को सुबह 6 बजकर 48 मिनट पर हुआ। जब सूर्य राहु के प्रभाव वाले नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो जीवन में अचानक बदलाव और नए अवसर सामने आते हैं। यह समय व्यक्ति की कर्म ऊर्जा को सक्रिय करता है और अगर सही दिशा में प्रयास किया जाए तो धन और सफलतादोनों मिल सकते हैं।



इन 3 राशियों पर होगा विशेष लाभ



सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन से कुंभ राशि के जातकों को लाभ मिलेगाद। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, और निवेश से बड़ा लाभ मिलेगा सरकारी कार्यों या उच्च अधिकारियों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। ऐसे में रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का जाप करें। सूर्य के स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करने से धनु राशि के जातकों को भी विशेष लाभ मिलेगा। अचानक से कोई धन लाभ या पुराना अटका पैसा मिलने की संभावना है।



तुला राशि वालों की भी चमकेगी किस्मत

तुला राशि के लिए सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन लाभकारी सिद्ध होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और साथ ही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। बिजनेस में भाग्य का साथ मिलेगा और कोई बड़ा डील या प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है विदेश से जुड़े कार्यों में विशेष लाभ होगा। छठ पूजा से पहले यह खगोलीय परिवर्तन इन राशि वालों के लिए शुभ संकेत ला रहा है। आने वाले दिनों में आर्थिक उन्नति, सफलता और सम्मान मिलने की संभावना प्रबल है।