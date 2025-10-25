25 OCTSATURDAY2025 9:40:02 AM
Nari

इन 3 राशि वालों का Golden Time  शुरू, छठी मइया की खूब बरसेगी कृपा

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 25 Oct, 2025 08:13 AM
इन 3 राशि वालों का Golden Time  शुरू, छठी मइया की खूब बरसेगी कृपा

नारी डेस्क: छठ पूजा से ठीक पहले सूर्य के राहु के नक्षत्र में गोचर को ज्योतिष शास्त्र में एक अति महत्वपूर्ण खगोलीय घटना माना जा रहा है। इस समय सूर्य देव का राहु नक्षत्र में प्रवेश कुछ राशियों के लिए अद्भुत सौभाग्यलेकर आने वाला है। आइए जानते हैं किन 3 राशियों की किस्मत इस गोचर से चमक उठेगी ।

PunjabKesari

 क्या है राहु नक्षत्र में सूर्य का गोचर?

 सूर्य ग्रह का यह नक्षत्र परिवर्तन 24 अक्टूबर दिन शुक्रवार को सुबह 6 बजकर 48 मिनट पर हुआ। जब सूर्य राहु के प्रभाव वाले नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो जीवन में अचानक बदलाव और नए अवसर सामने आते हैं। यह समय व्यक्ति की कर्म ऊर्जा को सक्रिय करता है और अगर सही दिशा में प्रयास किया जाए तो धन और सफलतादोनों मिल सकते हैं।


इन 3 राशियों पर होगा विशेष लाभ


सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन से कुंभ राशि के जातकों को लाभ मिलेगाद। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, और निवेश से बड़ा लाभ मिलेगा सरकारी कार्यों या उच्च अधिकारियों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। ऐसे में  रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का जाप करें। सूर्य के स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करने से धनु राशि के जातकों को भी विशेष लाभ मिलेगा। अचानक से कोई धन लाभ या पुराना अटका पैसा मिलने की संभावना है।

PunjabKesari
तुला राशि वालों की भी चमकेगी किस्मत

तुला राशि के लिए सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन लाभकारी सिद्ध होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और साथ ही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। बिजनेस में भाग्य का साथ मिलेगा और कोई बड़ा डील या प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है  विदेश से जुड़े कार्यों में विशेष लाभ होगा।  छठ पूजा से पहले यह खगोलीय परिवर्तन इन राशि वालों के लिए शुभ संकेत ला रहा है। आने वाले दिनों में आर्थिक उन्नति, सफलता और सम्मान  मिलने की संभावना प्रबल है।

Related News

Nari Special

भाई दूज 2025: ये है तिलक करने का परफेक्ट समय और शुभ तारीख

भाई दूज 2025: ये है तिलक करने का परफेक्ट समय और शुभ तारीख
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it