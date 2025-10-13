जिमी शेरगिल के पिता का 90 साल की उम्र में निधन, पगड़ी हटाने पर बेटे से एक साल तक नहीं की थी बात

बॉलीवुड अभिनेता जिम्मी शेरगिल के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके पिता सत्यजीत सिंह शेरगिल का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इस खबर से परिवार और चाहने वालों में शोक की लहर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सत्यजीत सिंह शेरगिल की अंतिम अरदास और भोग 14 अक्टूबर को रखा गया है। यह कार्यक्रम मुंबई के सांताक्रूज़ वेस्ट स्थित गुरुद्वारा धन पोथोहर नगर में आयोजित होगा। अरदास का समय शाम साढ़े चार बजे से साढ़े पांच बजे तक तय किया गया है। परिवार के नजदीकी सूत्रों के अनुसार, इस दुखद घड़ी में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग श्रद्धांजलि देने पहुंच सकते हैं। जिम्मी शेरगिल इस समय अपने पिता के निधन से बेहद टूट गए हैं और परिवार के साथ शांति प्रार्थना में व्यस्त हैं।

सख्त पिता और जिम्मी की जिद

जिम्मी शेरगिल ने कई इंटरव्यूज़ में अपने पिता को लेकर बातें साझा की थीं। उन्होंने बताया था कि उनके पिता बेहद अनुशासनप्रिय और सख्त स्वभाव के थे। एक बार जब जिम्मी ने फिल्मों में करियर बनाने के लिए अपने बाल कटवा लिए थे, तो उनके पिता उनसे पूरे एक साल तक बात नहीं की थी। जिम्मी ने कहा था कि वे एक पंजाबी सिख परिवार से हैं, जहां पगड़ी पहनना और बाल रखना धार्मिक परंपरा का हिस्सा होता है। पिता को जब यह बात पता चली, तो वे बेहद नाराज हुए। हालांकि, वक्त के साथ उन्होंने बेटे के फैसले को स्वीकार कर लिया।

कला और संस्कृति से जुड़ा परिवार

जिम्मी शेरगिल का परिवार लंबे समय से कला और संस्कृति से जुड़ा रहा है। उनके पिता सत्यजीत सिंह न केवल एक वरिष्ठ कलाकार (Senior Artist) थे, बल्कि उनका नाम आर्ट सर्किल्स में बहुत सम्मान से लिया जाता था। यही नहीं, भारत की मशहूर पेंटर अमृता शेरगिल जिम्मी शेरगिल के दादा की कजिन थीं। इस पारिवारिक जुड़ाव के चलते कला, सौंदर्य और रचनात्मकता जिम्मी के खून में ही रही है।

पिता से जुड़ी यादें आज भी ताजा

एक पुराने इंटरव्यू में जिम्मी ने बताया था कि उनके पिता की सख्ती के पीछे हमेशा अनुशासन और परंपरा के प्रति सम्मान छिपा होता था। उन्होंने कहा था, “मैंने जब पहली बार बिना बताए बाल कटवा लिए और दाढ़ी-मूंछ हटा दी, तो पापा बहुत नाराज हो गए थे। उन्होंने डेढ़ साल तक मुझसे बात नहीं की। हम सिख परिवार से हैं, इसलिए उनकी नाराजगी स्वाभाविक थी।” यह घटना आज भी जिम्मी की जिंदगी की सबसे भावनात्मक यादों में से एक बनी हुई है।

जिम्मी शेरगिल का फिल्मी सफर

जिम्मी शेरगिल ने साल 1996 में ‘माचिस’ फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उन्हें असली पहचान मिली ‘मोहब्बतें’ (2000) से, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। इसके बाद जिम्मी ने ‘हासिल’, ‘मुन्नाभाई एमबीबीएस’, ‘साहेब बीवी और गैंगस्टर’ जैसी फिल्मों से खुद को एक गंभीर अभिनेता के रूप में स्थापित किया। आने वाले दिनों में वह ‘दे दे प्यार दे 2’, ‘बुलेट विजय’ और ‘मिस्टर आई’ जैसी फिल्मों में नजर आने वाले हैं।

परिवार और फैंस में शोक

जिम्मी शेरगिल के पिता के निधन की खबर से फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर फैंस और सेलेब्रिटीज़ उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। फैंस का कहना है कि जिम्मी हमेशा अपने पिता को अपनी प्रेरणा मानते थे। यह नुकसान उनके लिए निजी और भावनात्मक रूप से बहुत बड़ा है।

