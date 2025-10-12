15 OCTWEDNESDAY2025 2:20:51 PM
जापान में बढ़ा महामारी का खतरा, 4000 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती , फिर लौट रही है Corona जैसी स्थिति?

 नारी डेस्क:  जापान में इन दिनों हालात एक बार फिर कोरोना महामारी जैसे बनने लगे हैं। देश में इंफ्लुएंजा (Flu) के मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, अब तक 4000 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, और संक्रमण को रोकने के लिए 135 स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है।

 क्या है जापान में फैला नया खतरा?

इस समय जापान में जो संक्रमण फैल रहा है, वह इंफ्लुएंजा वायरस (Influenza Virus) के कारण है। यह वायरस पहले भी कई देशों में मौसमी फ्लू के रूप में फैलता रहा है, लेकिन इस बार इसका फैलने का रफ्तार और आक्रामक रूप असामान्य माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह संक्रमण अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्तर पर पहुंच चुका है, यानी यह केवल एक क्षेत्र में नहीं बल्कि देशभर में तेजी से फैल रहा है।

 इंफ्लुएंजा फ्लू के लक्षण  शरीर पर ऐसे दिखता है असर

इंफ्लुएंजा के लक्षण साधारण सर्दी-जुकाम जैसे लगते हैं, लेकिन कुछ मामलों में यह तेजी से गंभीर हो सकता है।

मुख्य लक्षणों में शामिल हैं

लगातार खांसी और गले में खराश

बुखार और कंपकंपी

नाक बंद या बहना

सिरदर्द और थकान

बदन दर्द या मांसपेशियों में दर्द

कभी-कभी सांस लेने में तकलीफ

यदि व्यक्ति पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है या उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, तो यह वायरस उसके लिए गंभीर स्वास्थ्य संकट बन सकता है।

 किन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है यह फ्लू?

विशेषज्ञों का कहना है कि यह संक्रमण सभी को प्रभावित कर सकता है, लेकिन कुछ समूहों को अधिक खतरा रहता है 

छोटे बच्चे (5 साल से कम उम्र)

गर्भवती महिलाएं

60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग

क्रॉनिक डिज़ीज़ (जैसे शुगर, अस्थमा, या हृदय रोग) से पीड़ित लोग

इन लोगों के लिए यह वायरस सामान्य फ्लू की तुलना में ज्यादा घातक साबित हो सकता है।

जापान सरकार की चेतावनी और एहतियाती कदम

बढ़ते मामलों को देखते हुए जापान की स्वास्थ्य एजेंसियों ने जनता को सतर्क रहने की सलाह दी है। सरकार ने यह भी कहा है कि जो लोग देश के बाहर से यात्रा कर रहे हैं, उन्हें फ्लू वैक्सीन लगवाने और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, जापान में अब स्कूलों और ऑफिसों में थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है ताकि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके।

 क्या यह महामारी बन सकता है?

वायरोलॉजिस्ट्स का मानना है कि इंफ्लुएंजा का यह रूप अभी तक महामारी (Pandemic) नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसकी रफ्तार और गंभीरता को देखते हुए यह स्थिति विश्व के लिए चेतावनी का संकेत है। जापान में पिछले 10 वर्षों में यह पहला मौका है जब इतने बड़े स्तर पर फ्लू के कारण अस्पतालों पर दबाव देखने को मिला है।

 कैसे करें बचाव? (Prevention Tips)

विशेषज्ञों ने दुनियाभर के लोगों को सलाह दी है कि वे अभी से अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें  फ्लू वैक्सीन लगवाएं, खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह जरूरी है। बाहर निकलते समय मास्क पहनें और भीड़ से दूरी बनाए रखें। हाथ धोना और सैनिटाइज करना अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अगर किसी को खांसी या बुखार है, तो सेल्फ-मेडिकेशन से बचें और डॉक्टर से परामर्श लें। हाइजीन और इम्युनिटी को प्राथमिकता दें पौष्टिक भोजन, नींद और व्यायाम पर ध्यान दें।

जापान में बढ़ते इंफ्लुएंजा के मामले एक गंभीर चेतावनी हैं कि वायरल संक्रमणों से लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। दुनिया को चाहिए कि वह कोरोना काल से सीखे गए सबक को न भूले और समय रहते सुरक्षा कदम उठाए।  

