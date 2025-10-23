23 OCTTHURSDAY2025 7:07:37 PM
एक्टर ऋषभ टंडन के निधन से टूटी पत्नी, भावुक पोस्ट में लिखा-  आप मरे नहीं हैं, मेरे साथ हैं

एक्टर ऋषभ टंडन के निधन से टूटी पत्नी, भावुक पोस्ट में लिखा-  आप मरे नहीं हैं, मेरे साथ हैं

नारी डेस्क:  'ये आशिकी' और 'फिर से वही ज़िंदगी' जैसे गानों के लिए मशहूर गायक ऋषभ टंडन का कथित तौर पर 32 साल की उम्र में नई दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया गायक-अभिनेता अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में थे, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली।  एक्टर के यूं अचानक चले जाने से उनकी  पत्नी ओलेस्या नेडोबेगोवा (Rishabh Tandon Wife Olesya) बुरी तरह से टूट गई हैं, उन्होंने पति की याद में बेहद ही भावुक पोस्ट लिखा है। 

ओलेस्या ने  ऋषभ की ढेर सारी फोटोज शेयर करते हुए लिखा-  "मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। आपने मुझे छोड़ दिया। मेरे प्यारे पति, दोस्त, पार्टनर, मैं कसम खाती हूं कि मैं आपके सभी सपने पूरे करूंगी। आप मरे नहीं हैं, आप मेरे साथ हैं, मेरी आत्मा, मेरा दिल, मेरा प्यार, मेरे राजा। ऋषभ टंडन ने भी सोशल मीडिया पर अपना आखिरी पोस्ट बीवी के साथ ही शेयर किया था। दोनों ने साथ में करवा चौथ सेलिब्रेट किया था, उन्हें क्या मालूम था कि यह उनका एक साथ आखिरी करवा चौथ होगा। 

तस्वीरों में, ओलेस्या लाल भारतीय परिधान पहने हुए थीं और ऋषभ के साथ पूजा कर रही थीं। एक तस्वीर में, वह छलनी से ऋषभ को देख रही हैं। 10 अक्टूबर को, ऋषभ ने अपनी पत्नी ओलेस्या के साथ अपना जन्मदिन मनाया। उन्होंने एक रील वीडियो पोस्ट किया जिसमें दोनों और उनके पालतू जानवर दिखाई दे रहे थे। टेक्स्ट ओवरले में लिखा था- "हैप्पी बर्थडे माय लव।"  रिपोर्टों के अनुसार, वह अपनी मृत्यु से पहले कई अप्रकाशित गानों पर काम कर रहे थे। आईएएनएस के एक करीबी सूत्र ने खुलासा किया कि वह वर्तमान में एक अप्रकाशित एल्बम पर काम कर रहे थे।
 

