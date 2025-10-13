क्या प्रेग्नेंट है राधिका मर्चेंट ? मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सास नीता अंबानी ने दिया हिंट

नारी डेस्क: 12 अक्टूबर को भारतीय फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ​​ने मुंबई स्थित अपने घर पर एक शानदार दिवाली पार्टी का आयोजन किया। नीता अंबानी और राधिका मर्चेंट समेत कई हस्तियां इस पार्टी में शामिल हुईं। इस सास-बहू की जोड़ी ने पूरी लाइमलाइट लूटने का काम किया। हालांकि इस दौरान लोगों ने कुछ ऐसा नोटिस कर लिया जिसके बाद राधिका के प्रेग्नेंट होने की अफवाहें फैलने लगी।



एथनिक ड्रेसिंग में हमेशाक्लासिक और आधुनिक अंदाज़ अपनाने वाली राधिका मर्चेंट मनीष की दिवाली पार्टी में आइवरी शिफॉन साड़ी पहनकर शामिल हुईं। साड़ी पूरी तरह से नाज़ुक सीक्विन और सिल्वर थ्रेडवर्क से सजी हुई थी। उन्होंने इस साड़ी को मैचिंग स्लीवलेस ब्लाउज़ के साथ पहना था, जिसमें प्लंजिंग नेकलाइन थी।



अपने पहनावे को और भी निखारने के लिए, राधिका ने हीरे के झुमके, एक चमकदार हीरे का हार, मैचिंग ब्रेसलेट और एक सिल्वर एम्बेलिश्ड बकेट बैग पहना था। इस दौरान नीता अंबानी अपने बहू का हाथ थामे नजर आई, उन्होंने एक पल के लिए भी राधिका का हाथ नहीं छोड़ा, ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि राधिका प्रेगनेंट है, जिसके चलते उनकी सास उनका खास ख्याल रख रही हैं।



वहीं नीता अंबानी के लुक की बात करें ताे उन्होंने अपने सिग्नेचर सेक्विन साड़ी कलेक्शन से एक चमकदार सिल्वर सेक्विन साड़ी चुनी। नीता अंबानी ने पारंपरिक अंदाज़ में साड़ी को बेहद खूबसूरती से पहना था और पल्लू को कंधे से नीचे गिराया था। उन्होंने इसे मैचिंग सेक्विन से सजे ब्लाउज़ के साथ पहना था जिसमें स्लीवलेस डिज़ाइन और यू-नेकलाइन थी। एक्सेसरीज के तौर पर, उन्होंने अपने निजी कलेक्शन से बेहतरीन ज्वेलरी पहनी थी, दुर्लभ दिल के आकार के कोलंबियाई पन्ना झुमके और एक शानदार पन्ना और हीरे का ब्रेसलेट उनकी शोभा बढ़ा रहा था।