‘घर में भी सेफ नहीं हूं….’ डकैती के बाद डरीं संगीता बिजलानी, मांगा Gun License

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 12 Oct, 2025 05:38 PM
‘घर में भी सेफ नहीं हूं….’ डकैती के बाद डरीं संगीता बिजलानी, मांगा Gun License

नारी डेस्क:  बॉलीवुड एक्ट्रेस संगीता बिजलानी एक बार फिर सुर्खियों में हैं  लेकिन इस बार किसी फिल्म या इवेंट की वजह से नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा को लेकर उठाए गए बड़े कदम की वजह से। हाल ही में संगीता ने गन लाइसेंस (Gun License) के लिए आवेदन किया है। उनका कहना है कि अब वो अपने घर में भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करतीं।

 क्या हुआ संगीता बिजलानी के साथ?

18 जुलाई को संगीता बिजलानी के पुणे स्थित फार्महाउस में डकैती और तोड़फोड़ की बड़ी घटना हुई। एक्ट्रेस के मुताबिक, कुछ अज्ञात लोग उनके घर में जबरन घुस आए और टीवी, फ्रिज और फर्नीचर तोड़ दिए, साथ ही दीवारों पर अश्लील तस्वीरें बना दीं। पुलिस के अनुसार, चोरों ने 50,000 रुपये नकद और एक टीवी (कीमत लगभग 7,000 रुपये) भी चुराया।

सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि अपराधियों ने सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि यह एक सोची-समझी साजिश थी। घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन संगीता इस घटना से गहराई से हिल गईं।

 पुलिस जांच पर उठाए सवाल

इस घटना को हुए तीन महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत या गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी वजह से संगीता बिजलानी ने कहा कि उन्हें लगता है कि जांच में ढिलाई बरती जा रही है। उन्होंने अपनी सुरक्षा की चिंता जताते हुए कहा  “अब मुझे अपने ही घर में डर लगता है। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मुझे यह घटना याद न आती हो।”

गन लाइसेंस के लिए किया आवेदन

संगीता ने हाल ही में पुणे रूरल पुलिस के सुपरिटेंडेंट संदीप सिंह गिल से मुलाकात की और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने बताया कि अब वे अपनी सुरक्षा खुद संभालना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने बंदूक के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 20 सालों से वह इस फार्महाउस में रह रही थीं, लेकिन इस हादसे के बाद उनकी सुरक्षा की भावना पूरी तरह हिल चुकी है।

 सोशल मीडिया पर चर्चा

जैसे ही यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं तेज़ हो गईं। कई यूज़र्स ने संगीता के प्रति संवेदना और समर्थन जताया, जबकि कुछ ने कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए। लोगों का कहना है कि अगर सेलिब्रिटी भी अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं, तो आम लोगों का क्या होगा?

 कौन हैं संगीता बिजलानी?

संगीता बिजलानी 1980 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस और मॉडल हैं। उन्होंने ‘त्रिदेव’, ‘हाथी मेरे साथी’ और ‘जुर्म’ जैसी फिल्मों में काम किया है। मिस इंडिया रह चुकीं संगीता अपने ग्लैमरस लुक और स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। क्या हमारे देश में सेलिब्रिटीज और महिलाओं की सुरक्षा का हाल इतना खराब हो चुका है कि उन्हें अपनी रक्षा खुद करनी पड़े? संगीता बिजलानी का गन लाइसेंस आवेदन यही दर्शाता है कि भय का माहौल केवल सड़कों तक सीमित नहीं, बल्कि अब घरों के अंदर तक पहुंच चुका है।  

 

Nari Special

