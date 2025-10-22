Urine आते ही तुरंत भागो टॉयलेट, वरना उम्र भर डॉक्टर के लगाने पड़ेंगे चक्कर

नारी डेस्क: बहुत से लोग लंब समय तक पेशाब को रोककर रखते हैं जो जानलेवा साबित हो सकती है। पेशाब रोककर रखना आपकी किडनियों (गुर्दों) के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। जब पेशाब को ज़्यादा देर तक रोका जाता है, तो मूत्राशय (bladder) में दबाव बढ़ जाता है। यह दबाव धीरे-धीरे पीछे की ओर यानी किडनी तक पहुंच सकता है। चलिए जानते हैं इसके और भी नुकसान



किडनी पर बढ़ता है दबाव

जब मूत्राशय (bladder) बहुत भर जाता है, तो अंदर का प्रेशर बढ़ता है। यह प्रेशर धीरे-धीरे किडनी तक पहुंचकर उनके ऊतकों को नुकसान पहुंचाता है। अगर ऐसा बार-बार या लंबे समय तक होता रहे, तो यह किडनी इंफेक्शन (infection),किडनी की सूजन (inflammation) या किडनी फेल्योर (kidney failure) जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है।



मूत्र संक्रमण (UTI) का खतरा

देर तक पेशाब रोकने से बैक्टीरिया मूत्राशय में पनपने लगते हैं। ये बैक्टीरिया किडनी तक पहुंचकर इंफेक्शन कर सकते हैं। लगातार पेशाब रोकने की आदत से किडनी की फ़िल्टर करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। गंभीर मामलों में यह किडनी फेल्योरतक पहुंच सकती है। बार-बार मूत्र रोकने से ब्लैडर की मांसपेशियां (muscles) कमजोर हो जाती हैं, जिससे बाद में पेशाब नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है।



विशेषज्ञों की सलाह

जैसे ही पेशाब का दबाव महसूस हो, उसे न रोकें। दिनभर पर्याप्त पानी पिएं, ताकि किडनी से टॉक्सिन्स निकलते रहें। इसलिए जैसे ही पेशाब का दबाव महसूस हो, तुरंत टॉयलेट जाएं, ताकि किडनी स्वस्थ रहें और मूत्र प्रणाली सुचारू रूप से काम करती रहे। संक्रमण के लक्षण(जलन, बार-बार पेशाब आना, या कमर में दर्द) महसूस हों तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।



