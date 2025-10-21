सूजी आंखें और पीली पलकें बन सकती हैं खतरे की घंटी!  किया इग्नोर तो बढ़ेगा हॉस्पिटल का बिल

नारी डेस्क: हाई कोलेस्ट्रॉल को अकसर ‘साइलेंट किलर’ कहा जाता है क्योंकि यह बिना किसी स्पष्ट लक्षण के शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी आंखें भी इस बीमारी के संकेत दे सकती हैं? आंखों के आस-पास होने वाले कुछ छोटे बदलाव बता सकते हैं कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ रहा है। आइए जानें, कौन से हैं ये 6 लक्षण जो आंखों में दिखाई देते हैं और हाई कोलेस्ट्रॉल की चेतावनी देते हैं।

पलकों पर पीला रंग या दाने दिखना

अगर आपकी पलकों के कोनों पर छोटे-छोटे पीले दाने या उभार नजर आ रहे हैं, तो यह जैंथेलास्मा (Xanthelasma) हो सकता है। यह शरीर में जमा कोलेस्ट्रॉल का सबसे शुरुआती संकेत होता है। ऐसे लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं।

आंखों में सफेद घेरा बनना

आंख के रंगीन हिस्से (आइरिस) के चारों ओर हल्का सफेद या स्लेटी घेरा बन जाए तो यह कॉर्नियल आर्कस (Corneal Arcus) कहलाता है। यह कॉर्निया में कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से होता है। अगर यह लक्षण कम उम्र में दिखे, तो यह गंभीर चेतावनी हो सकती है।

सूजी हुई या फूली पलकें

लगातार सूजन या फूली पलकें शरीर में तरल पदार्थ जमा होने और खराब ब्लड सर्कुलेशन का संकेत हो सकती हैं। यह हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण हृदय और रक्त प्रवाह में हो रहे असंतुलन की निशानी है।

आंखों के नीचे काले घेरे

हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण ब्लड वेसल्स पर तनाव बढ़ने से आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स या उभरी नसें दिखने लगती हैं। ये संकेत बताते हैं कि शरीर में फैट और कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बिगड़ रहा है।

पलकों के किनारों पर छोटी गांठें

पलकों के किनारों पर बनने वाले छोटे उभार या स्किन टैग भी बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की निशानी हो सकते हैं। ये नुकसानदायक नहीं होते, लेकिन यह संकेत जरूर देते हैं कि खून में फैट और कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ चुका है।

पलकों का मोटा या सख्त होना

कई बार पलकों की त्वचा मोटी या सख्त महसूस होने लगती है। यह बदलाव जैंथेलास्मा से पहले ही हो सकता है और शरीर में फैट डिपॉजिट्स बढ़ने की तरफ इशारा करता है। ऐसे संकेतों को नजरअंदाज न करें।

विशेषज्ञ की सलाह: आंखों में दिखने वाले ये संकेत शुरुआती चेतावनी हो सकते हैं। हालांकि, पक्के निदान के लिए ब्लड टेस्ट जरूरी है। अगर आपको ऊपर बताए गए कोई भी लक्षण महसूस हों, तो तुरंत लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं और डॉक्टर की सलाह लें।आंखें केवल आपकी सुंदरता नहीं बल्कि आपकी सेहत की झलक भी दिखाती हैं। इसलिए अगली बार जब आईने में खुद को देखें, तो अपनी पलकों, आंखों और उनके आस-पास के बदलावों को भी गौर से देखें। ये संकेत समय रहते बीमारी से बचा सकते हैं।