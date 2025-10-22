इस राज्य में कुदरत का कहर, लगातार हो रही बारिश के चलते स्कूल और कॉलेज बंद

नारी डेस्क: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर, पुडुचेरी सरकार ने बुधवार को पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्रों के सभी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया है। उत्तर-पूर्वी मानसून, जो इस क्षेत्र में तेज हो गया है सोमवार रात से लगातार बारिश ला रहा है, जिसके कारण अधिकारियों ने निवासियों से अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह करते हुए सलाह जारी की है, खासकर निचले और बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में।



स्कूल ओर कॉलूज बंद रहने के आदेश

गृह एवं शिक्षा मंत्री ए. नमस्सिवयम ने घोषणा की कि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियात के तौर पर दोनों क्षेत्रों के सभी सरकारी और निजी स्कूल, साथ ही कॉलेज बंद रहेंगे। मंत्री ने कहा कि संस्थानों को फिर से खोलने के बारे में आगे की जानकारी मौसम की बदलती स्थिति पर निर्भर करेगी। इसी तरह के अलर्ट के बाद तमिलनाडु के कई तटीय जिलों ने भी बुधवार को शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टियों की घोषणा कर दी है।



48 घंटे भारी

चेन्नई में, केवल स्कूल - सरकारी और निजी दोनों - बंद रहेंगे, जबकि चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम, तंजावुर, कल्लाकुरिची, मयिलादुथुराई, कुड्डालोर और तिरुवल्लूर जिलों में, एहतियात के तौर पर स्कूल और कॉलेजों दोनों को बंद करने का आदेश दिया गया है। चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टू, कल्लाकुरिची, पेरम्बलुर, अरियालुर, थूथुकुडी, तिरुनेलवेली और कन्नियाकुमारी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अगले 48 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। आईएमडी के अनुसार, मंगलवार सुबह लगभग 5:30 बजे बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में बना गहरा दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटों में और तीव्र होने की उम्मीद है।



लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह

यह चक्रवात पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों की ओर बढ़ रहा है और तमिलनाडु-आंध्र तटरेखा के बीच पहुंचने से पहले एक निम्न-दाब क्षेत्र में परिवर्तित हो सकता है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों पर 45-55 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज़ हवाएं चलने की संभावना है, जो 65 किमी प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती हैं। मछुआरों को खराब मौसम के कारण समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। ज़िला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है और तटीय क्षेत्रों में आपदा प्रतिक्रिया दल तैनात किए गए हैं। अधिकारियों ने संवेदनशील क्षेत्रों के निवासियों से घरों के अंदर रहने और मौसम संबंधी सलाह का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरा दबाव लगातार बढ़ रहा है।

