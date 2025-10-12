फिल्मी दुनिया से दुखद खबर : 'The Godfather' की ऑस्कर विनर दिग्गज एक्ट्रेस का हुआ निधन

नारी डेस्क: हॉलीवुड से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। ऑस्कर विनर एक्ट्रेस, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर डायने कीटन (Diane Keaton) का 79 साल की उम्र में निधन हो गया है। ‘द गॉडफादर’, ‘एनी हॉल’ और ‘मैड मनी’ जैसी क्लासिक फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से दुनियाभर के दर्शकों का दिल जीतने वाली डायने अब इस दुनिया में नहीं रहीं।
पीपल मैग्जीन ने दी जानकारी
डायने कीटन के निधन की खबर सबसे पहले पीपल मैग्जीन ने दी। रिपोर्ट के मुताबिक, डायने का निधन 11 अक्टूबर की सुबह हुआ। परिवार ने मीडिया से दूरी बनाकर रखा है और इस कठिन समय में प्राइवेसी की अपील की है। उनके निधन की खबर सामने आते ही हॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके फैंस और को-स्टार्स सोशल मीडिया पर शोक संदेश साझा कर रहे हैं।
दोस्त ने बताया तबीयत थी काफी खराब
डायने कीटन के एक करीबी दोस्त ने पीपल मैग्जीन से बातचीत में बताया कि डायने की तबीयत पिछले कुछ महीनों से काफी खराब चल रही थी। वह अपने आखिरी दिनों में परिवार के साथ अपने घर में रह रही थीं, ताकि उन्हें आराम और शांति मिल सके। दोस्त ने यह भी बताया कि डायने ने अपनी हालत को गुप्त रखा था और धीरे-धीरे अपने सभी दोस्तों से दूरी बना ली थी। यहां तक कि उनके बहुत करीबी लोगों को भी उनकी वास्तविक स्थिति का अंदाज़ा नहीं था।
लॉस एंजेलिस फायर डिपार्टमेंट ने दी पुष्टि
लॉस एंजेलिस फायर डिपार्टमेंट (LAFD) ने पुष्टि की है कि वे सुबह करीब 8:08 बजे डायने कीटन के घर पहुंचे थे। उन्होंने 79 वर्षीय एक महिला को गंभीर स्थिति में अस्पताल ले जाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।हालांकि, अभी तक मौत की आधिकारिक वजह का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि यह उनकी लंबी बीमारी से जुड़ी हो सकती है।
किस बीमारी से जूझ रही थीं डायने कीटन?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, डायने कीटन पिछले कुछ समय से ‘बुलीमिया’ (Bulimia Nervosa) नामक ईटिंग डिसऑर्डर से जूझ रही थीं। यह एक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य विकार है जिसमें व्यक्ति अनियंत्रित रूप से बहुत ज्यादा खाना खा लेता है और बाद में गिल्ट या शर्मिंदगी महसूस करता है। यह बीमारी धीरे-धीरे शरीर को अंदर से कमजोर कर देती है और हृदय, लिवर और इम्यून सिस्टम पर गंभीर असर डालती है। कहा जा रहा है कि डायने इस बीमारी से लंबे समय से संघर्ष कर रही थीं।
हॉलीवुड ने खोया एक चमकता सितारा
डायने कीटन न सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस थीं बल्कि उन्होंने निर्देशन और प्रोडक्शन में भी अपनी पहचान बनाई थी। 1972 में आई ‘द गॉडफादर’ में उनकी भूमिका आज भी सिनेमा इतिहास का हिस्सा मानी जाती है। इसके अलावा, फिल्म ‘एनी हॉल’ के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर अवॉर्ड मिला था। उनकी खास बात यह थी कि वे अपने अभिनय में संवेदनशीलता और सादगी दोनों को एक साथ दिखा देती थीं।
फैंस और सितारों ने दी श्रद्धांजलि
डायने कीटन के निधन के बाद हॉलीवुड के तमाम दिग्गजों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। फिल्ममेकर वुडी एलेन, जिन्होंने डायने के साथ कई सुपरहिट फिल्में कीं, ने कहा “डायने एक ऐसी कलाकार थीं जिनकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। उनका जाना कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है।” फैंस भी सोशल मीडिया पर #RIPDianeKeaton ट्रेंड कर रहे हैं और उनके फिल्मी सफर को याद कर रहे हैं।
डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्ट्स पर आधारित है। डायने कीटन की मौत का कारण अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं किया गया है। उनके परिवार ने इस दुखद समय में प्राइवेसी की अपील की है।