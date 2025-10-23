23 OCTTHURSDAY2025 7:07:17 PM
Nari

इन मरीजों को मटर खाना पड़ेगा भारी, बढ़ जाएगी Health Problems

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 23 Oct, 2025 09:59 AM
इन मरीजों को मटर खाना पड़ेगा भारी, बढ़ जाएगी Health Problems

नारी डेस्क: हरे मटर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इनमें प्रोटीन, अमीनो एसिड, विटामिन-डी, फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मदद करते हैं। खासकर सर्दियों के मौसम में हरे मटर से कई स्वादिष्ट डिशेज बनाकर खाई जाती है जैसे आलू मटर, मटर पनीर, मटर मशरुम, मटर का हलवा आदि। लेकिन ज्यादा मात्रा में हरी मटर खाने से आपको नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किन लोगों को हरी मटर का सेवन नहीं करना चाहिए...

एसिडिटी हो सकती 

यदि आपको अपच और एसिडिटी की समस्या है तो हरी मटर का सेवन न करें। हरी मटर में फाइबर मौजूद होता है जिसे पचाने में समय लगता है जिसके कारण आपको पेट में गैस भी बन सकती है। 

PunjabKesari

बढ़ सकता है वजन 

हरी मटर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करने से आपका वजन बढ़ सकता है। इसलिए यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें। 

किडनी संबंधी समस्या होने पर 

इसमें प्रोटीन काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है ऐसे में यदि आपको किडनी से संबंधित समस्याएं है तो इसका सेवन न करें। इससे आपके किडनी के कार्य करने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए ऐसे में आप हरी मटर का सेवन करने से परहेज करें। 

PunjabKesari

यूरिक एसिड 

इसमें अमीनो एसिड, विटामिन-डी, फाइबर काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है जिससे आपके शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ सकता है। अगर आप हाई यूरिक एसिड की समस्या से ग्रस्त हैं तो हरे मटर का सेवन न करें। 

PunjabKesari

Related News

Nari Special

भाई दूज 2025: ये है तिलक करने का परफेक्ट समय और शुभ तारीख

भाई दूज 2025: ये है तिलक करने का परफेक्ट समय और शुभ तारीख
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it