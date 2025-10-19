Winter Health: सर्दियों में खा लिया एक लौंग तो कई बीमारियों रहेगी दूर

नारी डेस्क: कड़कती सर्दी ने दस्तक देनी शुरु कर दी है ऐसे में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती हैं। बदलते मौसम से बचने के लिए आप कई तरह की चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं जिनमें से एक है लौंग। लौंग का सेवन आपने मसाले के रुप में कई बार किया होगा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीमाइक्रोबियल, एंटीवायरल और एनाल्जेसिक विटामिन, मिनरल्स और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं। मुंह की बदबू और दांतों को दर्द दूर करने के लिए आप लौंग का सेवन कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं लौंग खाने के फायदे के बारे में...

पाचन रखता है दुरुस्त

इसमें पाया जाने वाला फाइबर आपको पाचन संबंधी समस्याओं से दूर रखता है। गैस, कब्ज, अपच जैसी बीमारियों से राहत पाने के लिए आप लौंग का सेवन कर सकते हैं।

दांत के दर्द से मिलेगी राहत

दांत के दर्द से राहत पाने के लिए भी आप लौंग का सेवन कर सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा पेनकिलर हैं इसमें पाया जाने वाला यूजेनॉल ऑयल दांतों के दर्द से राहत दिलवाने में मदद करते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो दर्द से राहत दिलवाने में मदद करते हैं।

इम्यूनिटी करता है मजबूत

लौंग आपकी इम्यूनिटी मजबूत करने में भी मदद करता है। यह आपको रक्त शुद्ध करने में मदद करता है। इसके अलावा मलेरिया, हैजा जैसी बीमारियों के उपचार से राहत दिलवाने में भी मदद करता है। लौंग का सेवन करने से डायबिटीज के रोगियों को ग्लूकोज लेवल भी कंट्रोल रहता है।

सिर दर्द भी होगी दूर

लौंग में एंटीइंफ्लेमेटरी गुण पाए जो सिर दर्द से राहत दिलवाने में मदद करता है। यदि आपको सिर में दर्द है तो आप लौंग के तेल से सिर की मालिश कर सकते हैं।

स्किन प्रॉब्लम्स से मिलेगी राहत

लौंग में एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं जो त्वचा संबंधी समस्याओं से राहत दिलवाने में मदद करते हैं। इसके अलावा फंगल इंफेक्शन, कटने, जलने, घाव जैसी परेशानियों से राहत पाने के लिए भी आप लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं।