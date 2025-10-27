किडनी हेल्दी रखने से लेकर इम्यूनिटी मजबूत करेगी Dandelion Tea,जानिए कैसे?

नारी डेस्क: बहुत से लोगों को सुबह चाय पीने की आदत होती है, इसके बिना आंख ही नहीं खुलती। चाय भी कई प्रकार की होती है जैसे ग्रीन टी, दूध वाली चाय, नीली टी, डंडेलियन टी आदि। डंडेलियन टी डंडेलियन के पौधे के द्वारा तैयार की जाती है, इसका सेवन करने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से लाभ मिलता है। डंडलेयिन टी में प्रोटीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक और बीटा कैरोटीन जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। यह यूटीआई इंफेक्शन, सूजन, शरीर को डिटॉक्सीफाई करने और सर्दी-खांसी से राहत दिलवाने में मदद करती है। इसके अलावा भी डंडेलियन टी शरीर को कई तरह से फायदे पहुंचाती है। तो चलिए आपको बताते हैं डंडेलियन टी पीने के फायदे...

हैल्दी रहेगी किडनी

डंडेलियन चाय का सेवन करने से किडनी भी हैल्दी रहती है। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व किडनी को डिटॉक्स करने में सहायता करते हैं। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं जो किडनी के फिल्टर्स को अच्छे से साफ करती है। यह किडनी को अच्छे से कार्य करने में मदद करती है।

मजबूत होगी इम्यूनिटी

यह चाय सर्दी-जुकाम, एलर्जी, खांसी और किसी भी तरह के वायरल इंफेक्शन से बचाने में भी मदद करती है। इसके अलावा यह शरीर की इम्यूनिटी मजबूत करने में भी मदद करती है।

ब्लड प्रेशर करेगी कंट्रोल

डंडेलियन टी में पौटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने में सहायता करते हैं। इसके अलावा यह रक्त संचार सुधारने में भी बहुत ही आवश्यक माने जाते हैं।

लिवर के फंक्शन में होगा सुधार

इस चाय में पॉलीसेकेराइड पाया जाता है जो लिवर में होने वाले तनाव को दूर करने में सहायता करता है। इसके अलावा यह लिवर फंक्शन सुधारने में भी मदद करती है। भोजन में पाए जाने वाले रसायनों को भी फिल्टर करने में सहायता करती है। इसके अलावा डंडेलियन चाय पाचन को भी स्वस्थ रखने में मदद करती है।

कम होगी शरीर से सूजन

शरीर की सूजन कम करने के लिए डंडेलियन टी बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है। इसमें पाए जाने वाले एंटीइंफ्लेमेटरी गुण सूजन कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह व्हाइट ब्लड सेल्स को भी सुरक्षित रखने में सहायता करते हैं।