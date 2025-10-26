26 OCTSUNDAY2025 5:27:36 PM
मशहूर सिंगर हंसराज रघुवंशी को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने दर्ज की शिकायत

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 26 Oct, 2025 01:51 PM
नारी डेस्क:  प्रसिद्ध भजन गायक हंसराज रघुवंशी को हाल ही में जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने सिंगर से 15 लाख रुपये की रंगदारी भी मांगी है। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ‘मेरा भोला है भंडारी’ और अन्य भजनों के लिए प्रसिद्ध हंसराज रघुवंशी को धमकी देने वाले ने खुद को कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का सदस्य बताया। धमकी देने वाले का नाम राहुल कुमार नागड़े बताया गया है और वह मध्य प्रदेश के उज्जैन का रहने वाला है। सिंगर के पर्सनल गार्ड विजय कटारिया ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मोहाली पुलिस ने राहुल के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी की पहचान भी कर ली है।

 रंगदारी और धमकी का विवरण

शिकायत के अनुसार, हंसराज और राहुल की मुलाकात साल 2021-2022 में उज्जैन के एक मंदिर में हुई थी। इसके बाद राहुल ने सिंगर को व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी दी। राहुल ने कहा कि अगर 15 लाख रुपये नहीं दिए गए, तो वह हंसराज रघुवंशी और उनके परिवार को जान से मार देगा। धमकी के दौरान राहुल ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य भी बताया।

हंसराज रघुवंशी के हिट गाने

हंसराज रघुवंशी भजन और धार्मिक गानों के लिए जाने जाते हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध गाने हैं

मेरा भोला है भंडारी

राधे-राधे

शिव समा रहे

लागी लगन शंकरा

जय श्री राम

भोलेनाथ

गंगा किनारे

इन गानों की वजह से उन्हें व्यापक पहचान मिली और दर्शकों के बीच वे बहुत लोकप्रिय हैं।

पुलिस की कार्रवाई

मोहाली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से सिंगर और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी है। आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। 
 

