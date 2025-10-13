इंसानियत मर गई! नाना ने 14 महीने की पोती की इज्जत लूटी, जिंदा दफनाया...

नारी डेस्क: त्रिपुरा के पानीसागर क्षेत्र में एक ऐसी जघन्य घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया है, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। महज 14 महीने की एक नन्हीं बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस अमानवीय कृत्य का आरोपी बच्ची का अपना ही नाना है, जिसे पुलिस ने असम से गिरफ्तार कर लिया है।

घटना का विवरण

यह दिल दहला देने वाली घटना शनिवार रात करीब 8 बजे की है, जब बच्ची अपनी मां के साथ अपने मामा के घर गई हुई थी। पुलिस के अनुसार, बच्ची के नाना जयनल उद्दीन (44 वर्ष) उसे अपने साथ ले गए और कई घंटों तक वापस नहीं लौटे। जब परिवार वालों ने शोर मचाया तो पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से तलाशी अभियान शुरू किया।

शव की बरामदगी

पुलिस अधिकारी राहुल बलहारा ने बताया कि तलाशी के दौरान उन्हें बच्ची के घर के पास नई खोदी गई मिट्टी का एक टुकड़ा दिखा, जिस पर संदेह हुआ। जब पुलिस ने उस स्थान पर खुदाई की तो बच्ची का शव बरामद हुआ। शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए पानीसागर उप-मंडलीय अस्पताल भेज दिया गया, ताकि मौत के सही कारण और यौन उत्पीड़न की पुष्टि हो सके।

पुलिस की कार्रवाई और आरोपी की गिरफ्तारी

इस मामले में रविवार सुबह बच्ची के दादा ने पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने सभी संदिग्ध स्थानों पर तलाशी शुरू कर दी। आरोपी जयनल उद्दीन को रविवार दोपहर को उत्तरी त्रिपुरा जिले से सटे असम के श्रीभूमि जिले के नीलम बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि बलात्कार और हत्या के आरोप तो लगाए गए हैं, लेकिन अंतिम पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी।

समुदाय पर गहरा सदमा

यह जघन्य अपराध स्थानीय समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया है। लोगों में गहरा आक्रोश और शोक है, और आरोपी के लिए कड़ी सजा की मांग की जा रही है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता पैदा कर दी है।



