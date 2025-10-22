दिवाली के बाद ग्राहकों की हुई 'चांदी', अचानक से गिरे साेने के दाम

नारी डेस्क: इस महीने सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचने वाली जबरदस्त तेजी के बाद, कीमतों में गिरावट शुरू हो गई है। वैश्विक स्तर पर सोना बुधवार को 2.9% गिरकर 4,004 डॉलर प्रति औंस पर आ गया, जबकि मंगलवार को इसमें 6.3% की भारी गिरावट आई थी। सोने और चांदी दोनों की ही कीमत फीकी पड़ती जा रही है।



23 ​​अक्टूबर को बाजार में होगी और हलचल

चांदी की कीमत एक दिन पहले 7.1% की गिरावट के बाद 2% से ज़्यादा गिरकर 47.6 डॉलर के आसपास आ गई। यह अचानक गिरावट मुनाफ़ाखोरी की लहर को दर्शाती है, जहां निवेशक महीनों की रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी के बाद मुनाफावसूली कर रहे हैं। बाज़ार विश्लेषकों का कहना है कि 23 ​​अक्टूबर को जब कारोबार फिर से शुरू होगा, तो सोने और चांदी के वायदा भाव कम कीमत पर खुलने की उम्मीद है।



इस दिन सोने ने तोड़े थे सारे रिकॉर्ड

सोमवार 20 अक्टूबर की शाम को 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट (Gold Rate) 116912 रुपये प्रति 10 ग्राम था जो बुधवार, 22 अक्टूबर को गिरावट के साथ 113499 रुपये तक आ गया है। इससे पहले ये 20 अक्टूबर को यह 1,27,633 रुपए पर था। वहीं 17 अक्टूबर को सोने ने 1,29,584 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था।



चांदी भी हुई धड़ाम

इसी तरह चांदी का रेट भी धड़ाम से गिरा है। चांदी की कीमत एमसीएक्स में 1,50,000 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई थी। इसमें 327 रुपये प्रति किलो की गिरावट थी। वहीं 14 अक्टूबर को चांदी 1,78,100 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंची थी। इस साल अब तक सोने की कीमत 47,745 रुपए बढ़ी है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,162 रुपए का था, जो अब 1,23,907 रुपए हो गया है।