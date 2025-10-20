20 OCTMONDAY2025 5:15:49 PM
सोने-चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल, नए साल की शुरुआत तक इतने हो सकते हैं इनके दाम

  • Updated: 20 Oct, 2025 02:06 PM
नारी डेस्क : देशभर में धनतेरस और दिवाली के साथ त्योहारी सीजन की रौनक चरम पर है। इसी बीच सर्राफा बाजार से बड़ी खबर सामने आई है। सोने और चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस तेजी ने ग्राहकों को तो चौंकाया ही है, लेकिन निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान भी ला दी है।

त्योहारों के बीच लगातार बढ़ रहे दाम

धनतेरस पर सोना-चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, चांदी की कीमतें ₹2 लाख प्रति किलो और सोने का भाव ₹1.5 लाख प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि दिवाली के बाद भी कीमतों में और तेजी देखी जा सकती है।

2026 की शुरुआत तक नई ऊंचाई की संभावना

एक्सपर्ट्स के अनुसार, 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत तक सोने के दामों में और उछाल संभव है।
इसके पीछे प्रमुख कारण हैं —

रुपये का डॉलर के मुकाबले कमजोर होना

वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव

शादियों और त्योहारों में घरेलू मांग में बढ़ोतरी

संभावित रेंज क्या होगी?

बाजार विश्लेषकों का अनुमान है कि साल 2025 के आखिरी महीनों में सोने की कीमतें ₹1,20,000 से ₹1,35,000 प्रति 10 ग्राम के बीच रह सकती हैं। अगर रुपये में गिरावट और वैश्विक स्तर पर अस्थिरता बढ़ती रही, तो 2026 की पहली छमाही में यह दाम ₹1,45,000 प्रति 10 ग्राम तक जा सकते हैं।

क्यों हो रही है तेजी?

वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के कारण निवेशक अब सोने को ‘सुरक्षित निवेश’ के रूप में देख रहे हैं।

रुपये की कमजोरी से आयातित सोना महंगा हो रहा है।

केंद्रीय बैंकों द्वारा लगातार गोल्ड की खरीदारी जारी है।

ETF और रिटेल निवेशकों का झुकाव भी सोने की ओर बढ़ा है।

चीन और जापान जैसे देशों में बढ़ती डिमांड ने भी वैश्विक कीमतों को प्रभावित किया है।

अखिल भारतीय रत्न और आभूषण परिषद (GJC) के पूर्व प्रमुख अनंथा पद्मनाभन का कहना है कि आने वाले महीनों में सोना ₹1.5 लाख प्रति 10 ग्राम का स्तर भी पार कर सकता है।


 

