मुंबई से न्यूयॉर्क तक सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट!

नारी डेस्क : दुनियाभर के बाजारों में इस हफ्ते सोना और चांदी दोनों की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। न्यूयॉर्क, लंदन और यूरोप से लेकर मुंबई तक कीमती धातुओं की कीमतों में कमजोरी बनी हुई है। बीते हफ्ते के अंत तक दोनों धातुएं अपने पीक पर थीं, लेकिन इसके बाद लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है।

भारत के बाजार में भारी गिरावट

देश के वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुक्रवार को सोना 641 रुपये की गिरावट के साथ ₹1,23,463 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। सुबह 9:30 बजे तक सोना ₹378 घटकर ₹1,23,726 पर कारोबार कर रहा था, जबकि एक दिन पहले यह ₹1,24,104 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

वहीं, चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। MCX पर चांदी का भाव कारोबारी सत्र के दौरान ₹2,012 प्रति किलोग्राम गिरकर ₹1,46,500 पर पहुंच गया। सुबह 9:45 बजे तक चांदी ₹1,47,112 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी, जो पिछले सत्र की तुलना में ₹1,400 की गिरावट है।

गिरावट की वजह क्या है?

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, सोने-चांदी के दामों में गिरावट के पीछे कई वैश्विक और आर्थिक कारण हैं।

भारत-अमेरिका के बीच टैरिफ तनाव में कमी : व्यापारिक माहौल में सुधार से निवेशकों ने सेफ-हेवन एसेट्स से पैसा निकालना शुरू कर दिया है।

अमेरिका-चीन वार्ता में सकारात्मक संकेत: दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत से ग्लोबल अनिश्चितता में कमी आई है।

भू-राजनीतिक तनाव में कमी: हाल ही में मध्य पूर्व और यूरोप में स्थिरता के संकेत मिले हैं, जिससे गोल्ड की सुरक्षित निवेश के रूप में मांग घटी है।

फेस्टिव डिमांड में ठहराव: भारतीय बाजार में त्योहारी खरीदारी का सीजन समाप्त होने से फिजिकल डिमांड में गिरावट आई है।

विदेशी बाजारों में भी कमजोरी

न्यूयॉर्क के कॉमेक्स मार्केट में गोल्ड फ्यूचर $16.50 की गिरावट के साथ $4,129.10 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है।

गोल्ड स्पॉट की कीमतें $10.22 घटकर $4,116.06 प्रति औंस पर पहुंचीं।

यूरोपीय बाजार में गोल्ड स्पॉट €3,544.94 प्रति औंस, जबकि ब्रिटिश मार्केट में £3,088.63 प्रति औंस पर है।

इसी तरह, सिल्वर की कीमतों में भी गिरावट आई है। न्यूयॉर्क में सिल्वर फ्यूचर $48.27, और सिल्वर स्पॉट $48.63 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है।

यूरोपीय बाजार में यह €41.89, जबकि ब्रिटिश बाजार में £36.50 प्रति औंस तक गिरा है।

एक्सपर्ट की राय

वित्त विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में अगर अमेरिकी डॉलर मजबूत रहता है और ब्याज दरें स्थिर बनी रहती हैं, तो सोना और चांदी दोनों में और थोड़ी गिरावट संभव है। हालांकि, दीर्घकाल में यह निवेश के लिए अब भी सुरक्षित विकल्प माने जा रहे हैं।