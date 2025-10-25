“अब तो कोई भी सो नहीं पाएगा…” मां ने बच्चों को जगाने के लिए अपनाई ऐसी ट्रिक कि घरवालों के उड़ गए होश!

नारी डेस्क: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक मां ने अपने बच्चों को उठाने के लिए ऐसा आइडिया अपनाया कि देखने वाले हंसी से लोटपोट हो गए। बच्चों को जगाने का यह तरीका इतना यूनिक था कि नेटिज़न्स ने मां को "Mother of the Year" का खिताब दे दिया।

बैंड वालों से उठवाए बच्चे

वीडियो में देखा जा सकता है कि बैंड वाले एक घर की सीढ़ियां चढ़ते हुए अंदर जा रहे हैं। तभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही महिला यानी मां उन्हें रोकते हुए कहती है, “अभी मत बजाना”, और फिर उन्हें धीरे से बच्चों के कमरे की ओर ले जाती है। जैसे ही बैंड वाले कमरे में पहुंचते हैं, ढोल और शहनाई की जोरदार धुन बजाने लगते हैं। आवाज इतनी तेज होती है कि बच्चों की नींद टूट जाती है। लेकिन मजे की बात ये है कि एक बच्चा फिर से कंबल ओढ़कर सो जाता है, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो!

The mother called a band to wake up the kids who were sleeping late in the morning. pic.twitter.com/U3b1A67oju — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 25, 2025

सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट “ghantaa” से शेयर किया गया है, और कैप्शन में लिखा गया “Mother of the Year!” अब तक इस वीडियो को 10 हजार से ज्यादा लाइक्स और सैकड़ों कमेंट्स मिल चुके हैं।

यूजर्स के मजेदार रिएक्शन

लोगों ने वीडियो पर खूब फनी कमेंट्स किए हैं एक यूजर ने लिखा, “मम्मी तो डेंजरस है!” दूसरे ने कहा, “जाग जाओ आलसियों, सुबह हो गई!” किसी ने हंसते हुए कमेंट किया, “भाई, दादा-दादी का भी ख्याल करो।” तो एक ने तो सोए हुए बच्चे को “कलयुग का कुंभकरण” तक कह डाला।

That’s a funny way to wake them up! 😄



The mother called a band to wake up the kids who were sleeping late in the morning. pic.twitter.com/3BIYobdiDa — ShoneeKapoor (@ShoneeKapoor) October 25, 2025

वीडियो देखकर हर कोई यही कह रहा है "ऐसी मम्मी से तो कोई भी जल्दी उठ जाएगा!" जहां बच्चों को सुबह उठाना हर मां के लिए एक चुनौती होती है, वहीं इस ‘क्रिएटिव मॉम’ ने इसे एक मनोरंजक और वायरल पल में बदल दिया।