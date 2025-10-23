23 OCTTHURSDAY2025 7:07:07 PM
Nari

दाईं आंख हो गई थी कमजोर, शख्स ने 2 कैरेट हीरे से बनाई ‘डायमंड आई’...सोशल मीडिया पर वायरल

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 23 Oct, 2025 05:13 PM
दाईं आंख हो गई थी कमजोर, शख्स ने 2 कैरेट हीरे से बनाई ‘डायमंड आई’...सोशल मीडिया पर वायरल

नारी डेस्क:  अमेरिका के अलबामा में रहने वाले ज्वेलरी व्यापारी स्लेटर जोन्स ने अपनी दाहिनी आंख की खोई रोशनी को 2 कैरेट के असली हीरे से बदलकर एक अनोखी मिसाल पेश की। उनकी यह ‘डायमंड आई’ न केवल लग्जरी का प्रतीक बनी, बल्कि हिम्मत, आत्मविश्वास और क्रिएटिविटी की भी पहचान बन गई।

आंख खोने के बाद भी नहीं हारे हौसले

स्लेटर कुछ साल पहले एक गंभीर बीमारी के कारण अपनी दाहिनी आंख खो बैठे थे। आमतौर पर लोग ऐसी स्थिति में हतोत्साहित हो जाते हैं, लेकिन स्लेटर ने इसे अपनी जिंदगी बदलने का मौका माना। जब डॉक्टरों ने उन्हें आर्टिफिशियल आंख लगाने की सलाह दी, तो उन्होंने सोचा – “क्यों न इसे कुछ खास और अपने ज्वेलरी बिजनेस की पहचान जैसा बनाया जाए?”

असली हीरे से जड़ी आंख – दुनिया की सबसे यूनिक आर्टिफिशियल आई

स्लेटर ने अपनी नई आंख में 2 कैरेट का असली डायमंड जड़वाया। यह काम आसान नहीं था। उन्होंने आर्टिफिशियल आंख एक्सपर्ट जॉन लिम से संपर्क किया, जिन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा नकली आंखें बनाई हैं। जॉन के अनुसार, स्लेटर की डायमंड आई अब तक की सबसे महंगी और यूनिक आर्टिफिशियल आंख है।

इस आंख पर रोशनी पड़ते ही यह चमक उठती है, जिससे यह केवल एक मेडिकल रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि स्टाइल और आत्मविश्वास का प्रतीक भी बन गई। स्लेटर का कहना है, “अगर मुझे नकली आंख लगवानी ही है, तो क्यों न इसे कुछ ऐसा बनाया जाए जो मुझे कॉन्फिडेंस दे और मेरे बिजनेस की पहचान भी बने।”

सोशल मीडिया पर वायरल

स्लेटर ने अपनी डायमंड आई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं, और देखते ही देखते यह चर्चा का विषय बन गई। यूजर्स ने उनकी इस क्रिएटिविटी की तारीफ की “अब इस शख्स की नजर से कोई बच नहीं सकता।”“भाई असली रईसी इसे कहते हैं।”

“यह तो अगला जेम्स बॉन्ड का विलन लग रहा है!”

कुछ लोगों ने सावधानी की सलाह भी दी, जैसे कि इतने महंगे हीरे के साथ घूमना रिस्क भरा हो सकता है। लेकिन स्लेटर ने कहा कि यह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि उनके आत्मविश्वास और हिम्मत का प्रतीक है।

स्लेटर जोन्स की यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों और नुकसान में भी क्रिएटिविटी और हिम्मत से नई पहचान बनाई जा सकती है। 2 कैरेट हीरे से बनी उनकी ‘डायमंड आई’ केवल लक्जरी आइटम नहीं, बल्कि हिम्मत, आत्मविश्वास और अनोखे सोच का प्रतीक भी बन गई है।
 

Related News

Nari Special

भाई दूज 2025: ये है तिलक करने का परफेक्ट समय और शुभ तारीख

भाई दूज 2025: ये है तिलक करने का परफेक्ट समय और शुभ तारीख
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it