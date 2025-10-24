बॉलीवुड के संस्कारी बाबूजी पर FIR दर्ज, 500 लोगों के साथ 5 करोड़ की ठगी का आरोप

नारी डेस्क: अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ कथित धोखाधड़ी और विश्वासघात के एक मामले में नामजद होने के बाद एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में फंस गए हैं। दोनों अभिनेताओं के साथ 22 अन्य लोगों पर कथित तौर पर एक बड़े निवेश धोखाधड़ी के सिलसिले में मामला दर्ज किया गया है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, बागपत निवासी बबली की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। बबली ने आरोप लगाया था कि लोनी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश के नाम पर लोगों को ठगा गया।



लोगों को दिया पैसा दोगुना करने का लालच

शिकायत के अनुसार, बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ इस सोसाइटी के ब्रांड एंबेसडर थे। अन्य लोगों के साथ मिलकर, उन्होंने कथित तौर पर एक निवेश योजना का प्रचार किया जिसमें आकर्षक रिटर्न का वादा किया गया था और लोगों को अपनी बचत निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार इस सोसाइटी ने निवेशकों को पांच साल में पैसा दोगुना करने का लालच दिया। योजना आसान लग रही थी, एक निश्चित राशि निवेश करें और उम्मीद करें कि यह तेज़ी से बढ़ेगी। हालांकि, आसानी से धन कमाने का सपना जल्द ही टूट गया।



5 करोड़ रुपये के नुकसान का आरोप

पिछले एक साल से, निवेशकों को कथित तौर पर कोई रिटर्न नहीं मिला है। कई एजेंटों और निवेशकों ने कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने पर पुलिस से संपर्क किया। बागपत कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई और पीड़ितों की संख्या अब 500 को पार कर गई है, और कुल नुकसान लगभग 5 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस साल जुलाई में, सुप्रीम कोर्ट ने श्रेयस तलपड़े को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी। बाद में, सितंबर में, पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, आलोक नाथ को भी सर्वोच्च न्यायालय ने इसी तरह की सुरक्षा प्रदान की थी। यह मामला हरियाणा में एक कथित मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम से जुड़ा था।