होली पर पिता की मौत, अब दिवाली से पहले उठी बेटे की अर्थी... बुजुर्ग मां का रो-रोकर बुरा हाल

  • Updated: 25 Oct, 2025 03:07 PM
 नारी डेस्क:  राजस्थान के जैसलमेर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। स्वरूप सेन नाम के युवक की मौत ने पूरे परिवार को बिखेर दिया है। इस साल होली के दिन स्वरूप ने अपने पिता को खोया था, और अब दीपावली से ठीक पहले, वह खुद और उसका भांजा जस्सू भी भीषण बस अग्निकांड में जिंदा जलकर काल के गाल में समा गए।

 घर में मातम, बुजुर्ग मां बेसुध

स्वरूप सेन और जस्सू दोनों ही अपने-अपने परिवार के इकलौते चिराग थे। हादसे के तीसरे दिन जब दोनों के शव गांव पहुंचे, तो पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग मां अपने बेटे की अर्थी देखकर फूट-फूटकर रो पड़ीं  लोग उन्हें संभालते नहीं थक रहे थे। परिवार और रिश्तेदारों ने उन्हें ढांढस बंधाया, लेकिन मां का दुख शब्दों से परे था।

जिंदा जलकर खत्म हो गई दो जिंदगियां

सूथला क्षेत्र में स्वरूप और जस्सू की अर्थियां उठीं तो पूरा गांव रो पड़ा। बस में लगी भयानक आग के कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। उनके शरीर इतने जल चुके थे कि पहचान मुश्किल हो गई थी। परिवार ने भारी मन से दोनों के शवों का अंतिम संस्कार किया। यह हादसा न सिर्फ एक परिवार की खुशियां छीन ले गया, बल्कि पूरे इलाके में मातम का माहौल बना दिया।

एम्स और एमजीएच में रखे शवों की पहचान जारी

सूत्रों के मुताबिक, एम्स जोधपुर और महात्मा गांधी हॉस्पिटल (एमजीएच) में 9-9 शव रखे गए हैं, जिनकी पहचान डीएनए रिपोर्ट के जरिए की जा रही है। अब तक 18 शवों की पहचान हो चुकी है, जबकि एक शव की पहचान अभी बाकी है।

स्थानीय लोग बोले – “दुर्घटना नहीं, त्रासदी है ये”

स्थानीय लोगों ने कहा कि इस आग ने सिर्फ बस नहीं जलाई, बल्कि कई परिवारों की उम्मीदें और त्योहार की खुशियां भी राख कर दीं। हर आंख नम है, हर दिल बोझिल। दीपावली के पहले ही कई घरों के दीए बुझ गए।  

 

