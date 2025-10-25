फिल्म इंडस्ट्री पर टूटा दुखों का पहाड़, नहीं रहे Sarabhai vs Sarabhai  के एक्टर

नारी डेस्क: फिल्म जगत से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। बॉलीवुड और टीवी के दिग्गज अभिनेता सतीश शाह अब इस दुनिया में नहीं रहे। "जाने भी दो यारो", "मैं हूँ ना" और हिट टीवी शो "साराभाई वर्सेस साराभाई" जैसी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए मशहूर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ने आज अंतिम सांस ली।
सतीश शाह 74 वर्ष के थे। निर्देशक अशोक पंडित ने यह दुखद खबर सांझा करते हुए बताया- दुख और सदमे के साथ आपको यह सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे प्रिय मित्र और शानदार अभिनेता सतीश शाह का कुछ घंटे पहले किडनी फेल होने के कारण निधन हो गया। उन्हें तुरंत हिंदुजा अस्पताल ले जाया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। यह हमारे उद्योग के लिए एक बड़ी क्षति है। ओम शांति।
रमेश कडातला, जो 30 वर्षों से अधिक समय से शाह के निजी सहायक थे, ने बताया कि अभिनेता का दोपहर में बांद्रा पूर्व स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। कडातला ने पीटीआई को बताया, "ऐसा लगता है कि उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ, हालांकि हम उनकी मृत्यु के कारण के बारे में डॉक्टर की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।" सतीश शाह का अंतिम संस्कार 26 अक्टूबर को किया जाएगा. फिलहाल उनका पार्थिव शरीर अस्पताल में ही है।