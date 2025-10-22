22 OCTWEDNESDAY2025 5:00:10 PM
फिल्म जगत ने खो दिया एक चमकता सितारा, मशहूर सिंगर और एक्टर का हार्ट अटैक से निधन

फिल्म जगत ने खो दिया एक चमकता सितारा, मशहूर सिंगर और एक्टर का हार्ट अटैक से निधन

नारी डेस्क:  गायक और अभिनेता ऋषभ टंडन जिन्हें फकीर के नाम से भी जाना जाता है का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। जानकारी के अनुसार ऋषभ अपने परिवार से मिलने दिल्ली आए थे तभी यह घटना घटी। ऋषभ टंडन के आकस्मिक निधन से संगीत और फिल्म उद्योग सदमे में है।

एक्टर के एक करीबी दोस्त ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने से ऋषभका अचानक निधन हो गया। ऋषभ टंडन मुंबई के एक गायक, संगीतकार और अभिनेता थे। वे अपने शांत स्वभाव और संगीत के प्रति गहरे प्रेम के लिए जाने जाते थे। उनके इंस्टाग्राम बायो में उन्हें एक आस्तिक, शिव की ऊर्जाओं से ओतप्रोत... गायक, संगीतकार, अभिनेता बताया गया है।

ऋषभ ने फकीर- लिविंग लिमिटलेस और रशना: द रे ऑफ़ लाइट जैसी फ़िल्मों में अभिनय किया था। संगीत के अलावा, ऋषभ जानवरों के प्रति अपने लगाव के लिए भी जाने जाते थे। वह अपनी पत्नी के साथ मुंबई में रहते थे और घर पर कई बिल्लियां, कुत्ते और पक्षी पालते थे।  बताया गया कि ऋषभ के कई अप्रकाशित गाने थे जिन पर वह अपने निधन से पहले काम कर रहे थे। प्रशंसक और दोस्त सोशल मीडिया पर उन्हें एक दयालु व्यक्ति और एक भावुक कलाकार के रूप में याद करते हुए भावुक श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
 

