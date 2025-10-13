पंजाबी गायक पर टूटा दुखों का पहाड़, मां के जाने के 15 दिन बाद पिता का भी  हुआ निधन

नारी डेस्क: प्रसिद्ध पंजाबी गायक खान साहब पर दुखाें का पहाड़ टूट गया है। उन्होंने अपने पिता को खो दिया है, दुख तो इस बात का है कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी मां को खोया था। 15 दिन में माता- पिता का जाना बहुत बड़ा सदमा है। इस खबर के सामने आने के बाद फैंस और सेलिब्रिटी शोक जता रहे हैं।



15 दिन पहले खान साहब की मां सलमा प्रवीण का चंडीगढ़ के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। उस दौरान गायक एक शो के सिलसिले में कनाडा में थे। मां के निधन की खबर मिलने के बाद उनके शो रद्द कर दिया था। उनके आने के बाद ही उनकी मां को दफनाया जाएगा।

गायक खान साहब कस असली नाम इमरान खान है। पंजाबी गायक गैरी संधू के साथ एक एल्बम के दौरान, संधू ने उनका नाम बदलकर खान साहब रख लिया था। खान ने खुद द कपिल शर्मा शो में इस बात का खुलासा किया था। तब से, वह पंजाबी संगीत उद्योग में इसी नाम से जाने जाते हैं।