छठ के पावन पर्व पर मशहूर लोक गायिका ने छोड़ी दुनिया,  दोनों किडनियां हो चुकी थी खराब

नारी डेस्क: छठ के पावन पर्व के दौरान एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। सुरों की रानी गायिका और डांसर बिजली रानी अब इस दुनिया में नही रही। वह गुर्दा रोग से ग्रसित थी और उनकी दोनों किडनी ने काम करना लगभग बंद कर दिया है। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके निधन से भोजपुरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। भोजपुर स्टार पवन सिंह ने लोकगायिका की मदद के लिए हाथ बढ़ाया था।



बिजली रानी और उनकी बेटी रेखा रानी ने सरकार व आम जनता से आर्थिक मदद की अपील की थी। पवन सिंह के अलावा और कोई उनकी मदद को आगे नहीं आया था। बिजली रानी की बेटी ने बताया था कि नवंबर 2024 में उनकी मां की दोनों किडनियां खराब होने का पता चला। तब से वे अपने स्तर पर इलाज करा रही हैं, लेकिन अब आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो चुकी है। उन्होंने कहा था- 'हमारे पास पैसे नहीं हैं, मां की हालत ठीक नहीं है। पवन सिंह ने जरूर मदद की, लेकिन इंडस्ट्री से बाकी किसी ने आगे नहीं आकर सहायता नहीं की।'



पिछले दिनों बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी घोषणा की थी कि बिजली रानी के इलाज का पूरा खर्च बिहार सरकार उठाएगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें गायिका ने पवन सिंह से लिपटकर रोते हुए कहा था कि तुमने पुत्र धर्म निभाया है। बिजली रानी अपने समय की एक प्रसिद्ध भोजपुरी कलाकार थीं। उन्होंने अपनी आवाज और डांस से लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई थी। उनके जाने की खबर ने फैंस को गहरा सदमा दे दिया।