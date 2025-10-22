देर रात हिली धरती, शिमला और लेह में भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकल,सहम गए लोग

नारी डेस्क: 21-22 अक्टूबर की मध्यरात्रि, जब शिमला शहर नींद में डूबा था, तभी अचानक धरती हिलने लगी। रात के 12 बजकर 55 मिनट पर आए इन झटकों ने लोगों को नींद से जगा दिया। कई इलाकों में लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.8 दर्ज की गई और इसका केंद्र जमीन से पांच किलोमीटर नीचे था। गनीमत रही कि झटके हल्के थे, जिससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ।

लेह में भी महसूस हुए झटके, तीव्रता रही 3.7

हिमाचल के साथ-साथ लद्दाख के लेह में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहां तीव्रता थोड़ी अधिक, यानी 3.7 मापी गई। लेह का इलाका भूकंपीय रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है, इसलिए हल्का कंपन भी लोगों में डर पैदा कर देता है। हालांकि प्रशासन ने बताया कि अब तक किसी भी जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।

पड़ोसी देशों में भी हिली धरती

भारत के साथ-साथ पड़ोसी देशों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए।

तिब्बत में – 4.0 तीव्रता

पाकिस्तान में – 4.6 तीव्रता

अफगानिस्तान में 4.3 तीव्रता

भूकंप के ये सभी झटके देर रात करीब एक ही समय पर दर्ज हुए। विशेषज्ञों का कहना है कि यह क्षेत्र भूकंपीय गतिविधियों के लिहाज से सक्रिय जोन में आता है, इसलिए भविष्य में भी सतर्कता जरूरी है।

लोगों से प्रशासन की अपील घबराएं नहीं, सतर्क रहें

राष्ट्रीय भूकंप केंद्र (National Center for Seismology) ने बताया कि फिलहाल किसी भी क्षेत्र में बड़ा खतरा नहीं है। फिर भी सतर्क रहने और अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने कहा कि लोगों को अपने घरों और इमारतों की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और आपातकालीन तैयारी (Emergency Kit) तैयार रखनी चाहिए ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

कई लोगों ने बताया कि उन्होंने पहले हल्की आवाज और फिर झटका महसूस किया। एक स्थानीय निवासी ने कहा “रात में अचानक बिस्तर हिलने लगा, पहले लगा सपना है, लेकिन जब सब बाहर भागे तो समझ आया भूकंप आया है।”