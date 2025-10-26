दिल्ली में नकली  ENO बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश, 91 हजार पैकेट जब्त

नारी डेस्क: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजधानी में चल रही नकली ईनो (ENO) बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस फर्जी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से भारी मात्रा में नकली उत्पाद, पैकिंग सामग्री और मशीनें बरामद की हैं। इस कार्रवाई में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की उत्तर रोहिणी स्थित एनआर-1 क्राइम ब्रांच टीम को सूचना मिली थी कि दिल्ली के इब्राहिमपुर गांव में नकली ईनो बनाने का काम चल रहा है। पुलिस टीम ने जब छापा मारा तो वहां एक पूरी तरह से चालू फर्जी फैक्ट्री पाई गई, जो असली कंपनी की तरह ही बनाई गई थी। इस यूनिट में तैयार किए जा रहे नकली पाउडर को असली ब्रांड के पैकेट्स में पैक किया जा रहा था ताकि इन्हें बाजार में असली ईनो के रूप में बेचा जा सके।

क्या-क्या बरामद हुआ

छापेमारी के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली सामग्री जब्त की, जिनमें शामिल हैं

91,257 ईनो के सैशे (पैकेट)

80 किलो नकली पाउडर

13 किलो प्रिंटेड रोल

54,780 स्टिकर

2,100 खाली पैकेट

एक पैकिंग मशीन

ये सभी वस्तुएं फैक्ट्री में तैयार की जा रही नकली दवाओं की पैकिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही थीं।

कंपनी की शिकायत पर हुई कार्रवाई यह कार्रवाई ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (GSK) की शिकायत पर की गई, जो असली “ईनो” ब्रांड का निर्माण करती है। कंपनी ने पुलिस को बताया कि कुछ लोग बाजार में उनके ब्रांड नाम से नकली ईनो बेच रहे हैं, जिससे लोगों की सेहत को खतरा हो सकता है। शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने जांच शुरू की और सूचना के आधार पर इब्राहिमपुर, दिल्ली-36 में छापा मारकर फैक्ट्री का पर्दाफाश किया।

दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। संदीप जैन इस फर्जी यूनिट का मालिक है, जिसने किराए पर यह जगह लेकर नकली ईनो का उत्पादन किया। जितेंद्र उर्फ छोटू फैक्ट्री में मशीन चलाने और पैकिंग करने का काम करता था। पुलिस के अनुसार, ये आरोपी काफी समय से नकली ईनो तैयार कर बाजार में सप्लाई कर रहे थे।

सेहत के लिए बड़ा खतरा

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये नकली उत्पाद दिखने में बिल्कुल असली ईनो जैसे बनाए गए थे, जिससे ग्राहक आसानी से धोखा खा सकते थे। लेकिन इन नकली पाउडर्स में खतरनाक और अस्वच्छ केमिकल्स मिलाए गए थे, जो लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकते थे।

पुलिस की आगे की कार्रवाई

पुलिस ने फैक्ट्री सील कर दी है और बरामद सामान को जांच के लिए भेजा गया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि नकली ईनो की सप्लाई कहां-कहां की जाती थी और इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि जल्द ही इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी।

दिल्ली क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई ने न केवल नकली दवाओं के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है, बल्कि लोगों को यह भी चेताया है कि असली और नकली दवा में फर्क पहचानना बेहद जरूरी है। पुलिस और GSK कंपनी की संयुक्त कोशिश से अब ऐसे फर्जी उत्पादों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, ताकि बाजार में मिल रही नकली दवाओं से आम लोगों की सेहत और सुरक्षा की रक्षा की जा सके।

