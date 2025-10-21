त्यौहारों में हो गई है थकावट, तो रात को कर लें पैरों से जुड़ा ये छोटा सा काम

नारी डेस्क: दिनभर की भागदौड़ और खड़े रहने या चलने के बाद पैरों में थकान और भारीपन महसूस होना आम बात है। लेकिन रात को सोने से पहले सिर्फ 5-10 मिनट का यह आसान तरीकाअपनाकर आप अगले दिन खुद को हल्का और तरोताजा महसूस कर सकते हैं।



आसान तरीका -पैर की मसाज और स्ट्रेचिंग

पैरों को हल्का गर्म पानी में भिगोएं (5 मिनट) के लिए इससे पैरों की मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और खून का प्रवाह बढ़ता है। पैरों की अंगुलियों से लेकर एड़ी तक हल्की मालिश करें नारियल या तिल का तेल बेस्ट रहेगा। सोने से पहले स्ट्रेचिंग करें, इससे पैर को आगे-पीछे, अंगुलियों को ऊपर-नीचे मोड़ें। पैरों को ऊपर उठाकर 2-3 मिनट रखें, इससे पैरों में जमा खून और फ्लुइड शरीर की ओर वापस चले जाते हैं।



फायदे

पैरों की मालिश से रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे दिनभर पैरों में जमा रक्त और फ्लुइड शरीर की ओर लौटता है। परिणामस्वरूप पैरों की थकान और सूजन कम हो जाती है। मसाज के दौरान पैर और टखनों की नसें रिलैक्स होती हैं। इससे तनाव कम होता है और नींद गहरी और आरामदायक आती है। पैरों की मालिश से संपूर्ण शरीर में आराम महसूस होता है। यह मानसिक थकान और चिंता को भी कम करने में मदद करता है।



मांसपेशियों की लचीलापन बढ़ाएं

पैरों की हल्की स्ट्रेचिंग और मालिश से मांसपेशियां नर्म और लचीली रहती हैं, जिससे चोट और खिंचाव का खतरा कम होता है। नियमित रात की पैरों की मसाज से रक्त संचार, हृदय स्वास्थ्य और पाचन प्रणाली पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। रात को पैरों की मसाज केवल आराम नहीं देती, बल्कि यह पूरे शरीर और मन को हल्का और तरोताजा रखती है।

