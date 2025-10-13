सावधान! बाजार में बिक रही ज़हरीली मिठाइयां – FSD की रेड में खुला मिठास के पीछे का गंदा सच

नारी डेस्क: उत्तर प्रदेश के बलिया में दिवाली से पहले मिठाई दुकानों की चेकिंग के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSD) ने बड़ा खुलासा किया है। विभाग की टीम ने जनाड़ी ढाले क्षेत्र की एक मिठाई की दुकान पर छापेमारी कर बूंदी के लड्डू और छेना की मिठाई में गड़बड़ी पाए जाने के बाद कुल 25 किलो मिठाई नष्ट कर दी।
बूंदी के लड्डू में मिला रंग जांच में सामने आया कि 15 किलो बूंदी के लड्डू में जरूरत से ज्यादा रंग डाला गया था। टीम ने बताया कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है और ऐसे लड्डू फौरन नष्ट कर दिए गए। बूंदी के लड्डू की कुल कीमत लगभग 1950 रुपये थी।छेना की मिठाई में मिले मरे कीड़े साथ ही 10 किलो छेना की मिठाई में मरे हुए कीड़े पाए गए। स्वास्थ्य नियमों के अनुसार यह एक गंभीर उल्लंघन माना गया और मिठाई मौके पर नष्ट कर दी गई। छेना की मिठाई की कुल कीमत लगभग 1600 रुपये थी।
कार्रवाई किसने की और कैसे हुई? सहायक आयुक्त डॉ. वेद प्रकाश मिश्र के निर्देश पर, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरिंद्र सिंह की अगुवाई में छापामार टीम ने दुकान पर छापा मारा। टीम ने दुकान से सोनपापड़ी और बूंदी लड्डू के नमूने भी लिए और आगे की जांच के लिए संग्रह किया।
दुकानदारों को सुधार नोटिस
इस कार्रवाई के बाद विभाग ने सात दुकानदारों को सुधार नोटिस जारी किया। अधिकारीयों ने चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की खाद्य सुरक्षा उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बताया कि दिवाली जैसे पर्वों के समय मिठाईयों की गुणवत्ता पर विशेष नजर रखी जाती है। अधिकारियों ने दुकानदारों से सावधानी बरतने और साफ-सुथरी, स्वास्थ्यवर्धक मिठाई बनाने की अपील की।