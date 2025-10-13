15 OCTWEDNESDAY2025 2:18:12 PM
Nari

अहोई अष्टमी के दिन क्या सस्ता हुआ सोना और चांदी ? जानिए आज के लेटेस्ट रेट

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 13 Oct, 2025 11:26 AM
अहोई अष्टमी के दिन क्या सस्ता हुआ सोना और चांदी ? जानिए आज के लेटेस्ट रेट

नारी डेस्क: अक्टूबर की शुरुआत में भारत में सोने की कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई,  जिसके कारण लोग सोना खरीदने के नाम से भी डर रहे हैं। 13 अक्टूबर को भी बाजार में सोने की कीमतों में एक बार फिर तेजी दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना सोने का सबसे महंगा रूप है और आमतौर पर निवेश के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि 22 कैरेट सोना और 18 कैरेट सोना मुख्य रूप से आभूषणों के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए आज के दामों पर डालते हैं नजर। 


यह भी पढ़ें: क्या प्रेग्नेंट है राधिका मर्चेंट ? 
 

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट के मुताबिक सोमवार सुबह तक 24 कैरेट सोने की कीमत घटकर ₹1,21,525 प्रति 10 ग्राम रह गई। वहीं चांदी की कीमत बढ़कर ₹1,64,500 प्रति किलोग्राम पहुंच गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत ₹1,71,500 प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। वहीं 99.9% (24 कैरेट) और 99.5% (23 कैरेट) शुद्धता वाले सोने के दाम घटकर क्रमशः ₹1,26,000 और ₹1,25,400 प्रति 10 ग्राम हो गए। 


यह भी पढ़ें: "चलो प्रेमानंद जी के पास ले चलता हूं..." ये झांसा देकर महिला से किया रेप
 

वहीं आज चांदी की कीमत 8,500 रुपये उछलकर 1,71,500 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। गुरुवार को यह 1,63,000 रुपये प्रति किलोग्राम थी। पिछले तीन कारोबारी दिनों में चांदी कुल 17,500 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हो चुकी है। भारत में नवरात्र, धनतेरस और दिवाली जैसे त्योहारों के चलते मांग में वृद्धि से घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में तेजी का रुख बना हुआ है। अभी कुछ समय तक दामों के कम हाेने की उम्मीद नहीं है। 

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it