उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा हुई संपन्न, दिल्ली के सीएम ने दी भी निभाई सारी रस्में

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 28 Oct, 2025 09:39 AM
उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा हुई संपन्न, दिल्ली के सीएम ने दी भी निभाई सारी रस्में

नारी डेस्क: छठ पूजा के आखिरी दिन मंगलवार सुबह भक्तों ने उगते सूर्य को "उषा अर्घ्य" अर्पित किया। उगते सूर्य को देखने और पूजा करने के लिए श्रद्धालु नदी तट पर पहुंचे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी राष्ट्रीय राजधानी में आईटीओ के पास हाथी घाट पर छठ पूजा के समापन अनुष्ठान में भाग लिया, उगते सूर्य को 'उषा अर्घ्य' अर्पित किया और पारंपरिक प्रार्थना की। अपनी कृतज्ञता और खुशी व्यक्त करते हुए, मुख्यमंत्री रेखा ने कहा कि वह इस पवित्र त्योहार का हिस्सा बनकर खुद को भाग्यशाली महसूस कर रही हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया- "मैं भाग्यशाली हूं कि मैं छठी मैया की पूजा में शामिल हो पाई और हम सभी ने मिलकर छठ के इस महान त्योहार का आनंद लिया।" मंगलवार सुबह, देश भर के श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को 'उषा अर्घ्य' अर्पित किया, जो छठ पूजा के समापन का प्रतीक था। हज़ारों लोग नदी तटों, तालाबों और घाटों पर अनुष्ठान करने और समृद्धि व कल्याण का आशीर्वाद लेने के लिए एकत्रित हुए।

दिल्ली में, आईटीओ स्थित हाथी घाट को जगमगाया गया, जहां श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। आईटीओ हाथी घाट पर एक श्रद्धालु डॉली ने कहा- "घाट को खूबसूरती से सजाया गया है, यहां बहुत सारे लोग हैं... यह एक अद्भुत अनुभव है।"  बिहार में, 'उषा अर्घ्य' के लिए घाटों और नदी तटों पर बड़ी संख्या में लोग उमड़े। श्रद्धालुओं ने घाट पर विभिन्न स्थानों पर फूलों और फलों सहित प्रसाद सावधानीपूर्वक रखा। समारोह के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख घाटों पर सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया था।

अंतिम दिन छठ पूजा की रस्में निभाने के लिए वाराणसी के घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए थे। अंतिम दिन पूजा करने के लिए श्रद्धालु शास्त्री घाट पर भी उमड़े। चार दिवसीय छठ महापर्व 25 अक्टूबर को नहाय-खाय की रस्म के साथ शुरू हुआ, इसके बाद 26 अक्टूबर को खरना, 27 अक्टूबर को संध्या अर्घ्य (शाम का प्रसाद) और 28 अक्टूबर को उषा अर्घ्य (सुबह का प्रसाद) के साथ संपन्न हुआ। 

